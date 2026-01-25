Tormenta Invernal Provoca Cancelación de Más de 10.700 Vuelos en EEUU

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Una enorme tormenta invernal preparó el escenario para un día de desplazamientos difíciles el domingo en Estados Unidos, con cancelaciones y retrasos generalizados en algunos de los aeropuertos más transitados del país.

La nieve generalizada, el aguanieve y la lluvia helada amenazaban a casi 180 millones de personas —más de la mitad de la población de Estados Unidos— en un área que se extiende desde las Montañas Rocosas del sur hasta Nueva Inglaterra, informó el Servicio Meteorológico Nacional el sábado por la noche. Luego de arrasar el sur, la tormenta se movió hacia el noreste el domingo, y se esperaba que dejara caer alrededor de 30 a 60 centímetros (uno o dos pies) de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston.

Más de 10.700 vuelos fueron cancelados el domingo, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. La firma de análisis de aviación Cirium indicó que, hasta la mañana del domingo, la tormenta es el evento de cancelación más alto experimentado desde la pandemia.

Para el mediodía del domingo, la mayoría de los vuelos fueron cancelados en los aeropuertos concurridos del noreste y otros lugares. En Filadelfia, el 94% de los vuelos, 326 vuelos, fueron cancelados. El 91% de los vuelos, 433, fueron cancelados en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York tuvo 458 vuelos cancelados, aproximadamente el 75% de los vuelos, según FlightAware.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington informó en su sitio web que todas las aerolíneas habían cancelado los vuelos de salida para el día, alrededor de 420 vuelos.

También se esperaban interrupciones significativas en los principales centros aeroportuarios de Dallas-Fort Worth, Charlotte, Filadelfia y Atlanta, hogar del aeropuerto más concurrido del país.

Allan Lengel de Detroit planeaba regresar el lunes desde Fort Lauderdale, Florida, donde la temperatura ha estado en los 80 grados Fahrenheit. Pero se quedará hasta el miércoles luego que Delta le sugiriera cambiar su reservación debido al impacto del clima en los vuelos.

"No puedo decir que estoy decepcionado. Francamente, había estado pensando en regresar más tarde debido al clima gélido", comentó Lengel, de 71 años, refiriéndose a las condiciones en Michigan.

American Airlines había cancelado más de 1.400 vuelos para el domingo, aproximadamente el 46% de sus vuelos programados para el domingo, según FlightAware. Delta Air Lines anunció más de 1.300 cancelaciones y Southwest Airlines informó sobre más de 1.260 cancelaciones para el día, al tiempo que United Airlines registró alrededor de 900. JetBlue tuvo más de 570 vuelos cancelados, que suponen aproximadamente el 71% de su programación para el día.

Vikrant Vaze, profesor de Dartmouth especializado en logística de aviación comercial, dijo que la recuperación de las cancelaciones y retrasos de la tormenta tomará días, si no es que más tiempo. E incluso para los viajeros que no se encuentran en áreas directamente afectadas por el clima, los retrasos en cascada aún podrían afectar sus planes de viaje.

"Debido a que hay tantas aerolíneas diferentes involucradas, creo que se reducirá en gran medida a la estructura de la red de cada aerolínea, la magnitud del impacto que cada una de ellas ha tenido, y simplemente la capacidad intrínseca de las aerolíneas para manejar estas interrupciones masivas", destacó.

Mi vuelo fue cancelado, ¿y ahora qué?

Si ya está en el aeropuerto, haga fila para hablar con un representante de servicio al cliente. Si aún está en casa o en su hotel, llame o conéctese en línea para comunicarse con el personal de reservas de su aerolínea. De todos modos, también ayuda investigar vuelos alternativos mientras uno espera para hablar con un agente.

La mayoría de las aerolíneas le reprogramarán en un vuelo posterior sin cargo adicional, pero depende de la disponibilidad de asientos libres.

¿Puedo obtener un pasaje en otra aerolínea?

Puede, pero las aerolíneas no están obligadas a ponerle en el vuelo de otra compañía. Algunas aerolíneas, incluidas la mayoría de las más grandes, dicen que pueden ponerle en una aerolínea asociada, pero incluso entonces, puede ser un acierto o un error.

¿Tengo derecho a un reembolso?

Si su vuelo fue cancelado y ya no desea hacer el viaje, o ha encontrado otra manera de llegar a su destino, la aerolínea está legalmente obligada a reembolsarle el dinero, incluso si compró un boleto no reembolsable. No importa por qué se canceló el vuelo.

La aerolínea podría ofrecerle un crédito de viaje, pero tiene derecho a un reembolso completo. También tiene derecho a un reembolso de cualquier tarifa de equipaje, mejoras de asiento u otros extras que no pudo utilizar.