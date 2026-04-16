Tormentas azotan Michigan

ANN ARBOR, Michigan.- Fuertes tormentas azotaron distintas partes de Michigan durante la noche del martes y la mañana del miércoles, causando daños en dos pistas de hielo y arrancando varios árboles de raíz cerca del campus de la universidad del estado.

Equipos del Servicio Meteorológico Nacional evaluaron los daños en lugares como Ann Arbor para determinar si uno o más tornados tocaron tierra, pero hasta la mañana del miércoles no se había confirmado ninguno. En cambio, los daños parecen haber sido causados por una serie de tormentas eléctricas que entraron a Michigan desde Iowa, Wisconsin e Illinois, señaló la meteoróloga Sara Schultz.

Se reportó una ráfaga de viento de 112,6 km/h (70 mph) a la 1:49 de la mañana del miércoles en el estadio de fútbol americano de la Universidad de Michigan, mientras que se registraron ráfagas de 111 km/h (69 mph) y 99,7 km/h (62 mph) en el Aeropuerto Willow Run y el Aeropuerto Metropolitano de Detroit, indicó Schultz. Otra ronda de fuertes tormentas con vientos potencialmente dañinos avanzaba el miércoles hacia la zona desde el oeste.

Calles y vecindarios de muchas comunidades del sureste de Michigan también sufrieron inundaciones el miércoles.

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Algunos edificios de escuelas públicas en Ann Arbor sufrieron daños estructurales y muchos se quedaron sin electricidad. El distrito cerró el miércoles debido a una interrupción de fibra que afecta los sistemas de incendios, móviles y cámaras, así como el acceso a los edificios.

El alcalde de Ann Arbor, Christopher Taylor, dijo que ingenieros estructurales evaluaban daños en un muro de la pista de hielo del Veterans Memorial Park de la ciudad. La pista de hielo Yost de la universidad perdió el techo.