Tornados dejan 6 muertos en EU

Michigan.- Las autoridades en el sur de Michigan buscaban el sábado entre los escombros y restos luego que presuntos tornados atravesaron la región y mataron a cuatro personas, incluido un niño de 12 años, durante potentes tormentas a las que también se atribuyen dos muertes en el este de Oklahoma.

Socorristas de múltiples agencias estaban en la zona del lago Lake, cerca de Union City, buscando a más posibles víctimas y despejando carreteras, informaron las autoridades. Fotos y videos publicados en las redes sociales mostraban viviendas destruidas y árboles derribados en un vecindario junto al lago.

Las tormentas eléctricas severas que comenzaron en el norte de Indiana parecieron generar múltiples tornados en el sur de Michigan el viernes, dijo Lonnie Fisher, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, que envió equipos a la región el sábado para evaluar los daños y confirmar tornados.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que una evaluación inicial confirmó que un tornado EF3 con vientos de al menos 241 km/h (150 mph) azotó la zona de Union Lake. Estaban pendientes las confirmaciones en otras áreas dañadas. Se emitieron vigilancias de tornado el sábado por la tarde para el este de Ohio, el norte de Virginia Occidental y partes occidentales de Pensilvania y Nueva York.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la zona del lago Union, cerca de Union City, tres personas murieron y 12 resultaron heridas, según la policía del condado Branch. Se trata del segundo tornado que azota Union City en los últimos dos años. Un tornado EF1 con vientos de 153 km/h (95 mph) tocó tierra brevemente en mayo de 2024 y destruyó un cobertizo para maquinaria.

En Beggs, a unos 50 kilómetros (30 millas) al sur de Tulsa, Oklahoma, se culpó a un tornado por la muerte de dos personas en una casa el viernes, indicó la policía del condado Okmulgee. Otras dos personas fueron trasladadas a un hospital.