Torpedo de EU hunde un buque iraní de guerra

Dubái, EAU.- Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico, mientras Washington e Israel intensificaban el miércoles sus bombardeos contra Irán. En tanto, Irán lanzó más misiles y drones y advirtió de la destrucción de la infraestructura militar y económica en todo Oriente Medio.

El ritmo de los ataques contra Irán fue tan intenso que la televisión estatal anunció que se pospondría la ceremonia luctuosa por el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió al inicio del conflicto. Millones asistieron al funeral de su predecesor, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en 1989.

La guerra ha matado a más de 1,000 personas en Irán, a más de 70 en Líbano y alrededor de una docena en Israel, según funcionarios de cada país, además de 6 soldados de Estados Unidos.

También ha interrumpido el suministro mundial de petróleo y gas, ha trastocado el transporte marítimo internacional y dejado varados a cientos de millas de viajeros en el Oriente Medio.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que un torpedo de un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico el martes por la noche.

Las autoridades de Sri Lanka dijeron que 32 personas fueron rescatadas del buque, el cual transportaba 180 personas y se hundió fuera de las aguas territoriales esrilanquesas. La Marina del país dijo que recuperó 87 cuerpos.

La Guardia Revolucionaria de Irán emitió su amenaza más intensa hasta ahora, al decir que los ataques en su contra tendrían como "costo la destrucción completa de la infraestructura militar y económica de la región".

Un buque portacontenedores con bandera de Malta fue atacado el miércoles mientras pasaba por el estrecho de Ormuz, la desembocadura del Golfo Pérsico por la que pasó casi una quinta parte del petróleo mundial. El buque fue alcanzado por dos misiles, lo que provocó un incendio, según el ministro de Transporte de Malta, Chris Bonett. Sus 24 tripulantes fueron rescatados.

El tráfico de buques petroleros a través del estrecho ha caído un 90% en comparación con los niveles previos a la guerra, informó el miércoles el sitio de rastreo de transporte marítimo MarineTraffic.com.

Los precios del petróleo se han disparado a medida que los ataques iraníes han interrumpido el tráfico a través del estrecho, y los mercados bursátiles mundiales han sido golpeados por las preocupaciones de que el aumento de los precios del petróleo pueda frenar la economía mundial.