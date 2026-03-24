Trabajadores de astillero en Maine se van a huelga

Portland, Maine.- Cientos de diseñadores, empleados administrativos y técnicos se declararon en huelga el lunes en Maine como uno de los mayores contratistas de construcción naval de la Marina de Estados Unidos.

El sindicato Bath Marine Draftsmen´s Association (BMDA) inició la huelga en General Dynamics Bath Iron Works (GD BIW) luego que sus miembros votaron durante el fin de semana para rechazar la propuesta salarial del astillero. El sindicato representa a 627 trabajadores en el histórico astillero, que ha construido buques navales en Bath durante más de un siglo.

La huelga se produjo varias semanas después de una aparición destinada a elevar la moral, en la que el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth destacó la necesidad de impulsar la fabricación para la defensa. También ocurre al tiempo que Estados Unidos intensifica su esfuerzo bélico en Irán.

El sindicato señaló que la oferta del astillero no atiende las preocupaciones de los afiliados sobre salarios, cobertura de seguros y seguridad de ingresos para la jubilación.

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