EEUU bloquea Importación de sal marina de Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Estados Unidos ha bloqueado las importaciones de productos de sal marina de una importante granja de sal surcoreana acusada de utilizar trabajo esclavo, convirtiéndose en el primer socio comercial en tomar medidas punitivas contra un problema que se ha reportado durante décadas en las granjas de sal en islas remotas frente a la costa suroeste de Corea del Sur.

La Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (CBP) emitió una orden contra la granja de sal Taepyung, afirmando que la información "indica razonablemente" el uso de trabajo forzado en la empresa en el condado isleño de Sinan, donde se produce la mayoría de los productos de sal marina de Corea del Sur.

Según la orden emitida el miércoles pasado, el personal de CBP en todos los puertos de entrada de Estados Unidos está obligado a detener los productos de sal marina provenientes de la granja.

Taepyung es la mayor granja de sal en Corea del Sur, que produce aproximadamente 16.000 toneladas de sal al año, lo que representa aproximadamente el 6% de la producción total del país, según datos del gobierno, y es un importante proveedor para las empresas alimentarias surcoreanas. La granja, ubicada en la isla de Jeungdo en Sinan y que arrienda la mayoría de sus campos de sal a inquilinos, ha sido acusada repetidamente de utilizar trabajo forzado, incluso en 2014 y 2021.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Funcionarios surcoreanos declararon que esta era la primera vez que un gobierno extranjero suspendía las importaciones de una empresa surcoreana debido a preocupaciones sobre trabajos forzados.

En un comunicado a The Associated Press el lunes, el Ministerio surcoreano de Exteriores dijo que las agencias gubernamentales relevantes, incluido el Ministerio de Océanos y Pesca, han estado tomando medidas para abordar las prácticas laborales en Taepyung desde 2021. Aunque no proporcionó evidencia directa , dijo que considera que ninguna de la sal producida allí ahora proviene de trabajo forzado. El ministerio dijo que planea "participar activamente" en conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre el asunto.

El Ministerio de Pesca dijo que planea revisar con rapidez las medidas necesarias para buscar el levantamiento de la orden estadounidense.

La esclavitud generalizada en las granjas de sal de Sinan quedó sobre la mesa en 2014, cuando decenas de víctimas de esclavitud, la mayoría de ellas con discapacidades, fueron rescatadas de las islas tras una investigación de la policía del continente. Algunas de sus historias fueron documentadas por The Associated Press, que destacó cómo la esclavitud continuaba prosperando a pesar de los reportes.

CBP dijo que identificó varios signos de trabajo forzado durante su investigación de Taepyung, incluyendo "abuso de vulnerabilidad, engaño, restricción de movimiento, retención de documentos de identidad, condiciones de vida y trabajo abusivas, intimidación y amenazas, violencia física, servidumbre por deudas, retención de salarios y horas extras excesivas".

El abogado Choi Jung Kyu, parte de un grupo de abogados y activistas que solicitaron a CBP tomar medidas contra Taepyung y otras granjas de sal surcoreanas en 2022, expresó su esperanza de que la prohibición de exportación de Estados Unidos aumente la presión sobre Corea del Sur para tomar medidas más efectivas para eliminar la esclavitud.

"Desde la exposición del problema en 2014, los tribunales han reconocido la responsabilidad legal del gobierno nacional y los gobiernos locales, pero el trabajo forzado entre los trabajadores de las granjas de sal no ha sido erradicado", dijo Choi. "Nuestra esperanza es que la prohibición de exportación obligue a las empresas a fortalecer la debida diligencia sobre las cadenas de suministro y conduzca a la eliminación de las violaciones de derechos humanos", dijo Choi.

El bufete de abogados de Choi y otros grupos que representan a las víctimas de la esclavitud en las granjas de sal emitieron un comunicado instando al gobierno surcoreano a tomar medidas más contundentes para prevenir el abuso continuo, como castigos más severos para los delitos de tráfico y trabajo forzoso. También criticaron la falta de medidas de apoyo para las víctimas, como asistencia para conseguir empleo y vivienda, lo que ha llevado a algunos a regresar a las granjas de sal.

La mayoría de los esclavos de las granjas de sal rescatados en 2014 habían sido atraídos a las islas por "cazatalentos" e intermediarios de empleo contratados por los propietarios de las granjas de sal, quienes los golpeaban para que trabajaran largas jornadas de arduo trabajo y los confinaban en sus casas durante años mientras les proporcionaban poco o ningún pago.

La esclavitud fue revelada a principios de 2014 cuando dos agentes de policía de la capital, Seúl, llegaron a una de las islas de Sinan disfrazados de turistas y llevaron a cabo una operación clandestina para rescatar a una víctima que había sido reportada como desaparecida por su familia. Uno de los agentes de policía de Seúl dijo a la AP que se infiltraron debido a preocupaciones sobre los lazos de colaboración entre la policía de la isla y los propietarios de las granjas de sal. Decenas de propietarios de granjas y corredores de empleo fueron acusados, pero ningún policía ni funcionario fue castigado a pesar de las acusaciones de que algunos conocían la esclavitud.

En 2019, la Corte Suprema de Corea del Sur confirmó un fallo de un tribunal inferior que ordenó al gobierno compensar a tres hombres que habían sido esclavizados en las granjas de sal de Sinan y el condado vecino de Wando, reconociendo que los funcionarios locales y la policía no supervisaron adecuadamente sus condiciones de vida y trabajo.

El problema de la esclavitud en las granjas de sal resurgió en 2021 cuando se descubrió que alrededor de una docena de trabajadores en Taepyung habían soportado varios abusos laborales, incluyendo trabajo forzado y robo de salarios.