Tragedia en Camp Mystic: FEMA y apelaciones ante inundaciones

Los organismos reguladores federales admitieron varias apelaciones para eliminar los edificios de Camp Mystic del mapa de inundaciones de 1 en 100 años, relajando la supervisión mientras el campamento operaba y se expandía en una peligrosa llanura de inundación en los años previos a que las aguas arrasaran con niños y consejeros, según una revisión de The Associated Press.

En 2011, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) incluyó el prestigioso campamento de verano para niñas en un "Área de peligro especial de inundación" en su mapa del Seguro Nacional de Inundación para el condado de Kerr, lo que significa que el sitio estaba obligado a tener un seguro de inundación y enfrentaba una regulación más estricta en cualquier proyecto de construcción futuro.

Esa designación significa que es probable que un área quede anegada durante una inundación de 1 en 100 años, es decir, lo suficientemente severa como para que solo tenga un 1% de probabilidad de ocurrir en cualquier año dado.

Ubicado en una zona baja a lo largo del río Guadalupe, en una región conocida como el callejón de las inundaciones repentinas, Camp Mystic perdió al menos a 27 campistas y consejeros, así como a su propietario, Dick Eastland, cuando la histórica inundación arrasó su propiedad antes del amanecer del 4 de julio.

La inundación fue mucho más severa que el evento de 1 en 100 años previsto por la FEMA, dijeron los expertos, y avanzó tan rápidamente en medio de la noche que tomó a muchos por sorpresa en un condado que carecía de un sistema de alerta.

Sin embargo, Sarah Pralle, profesora adjunta de la Universidad de Syracuse, quien ha estudiado extensamente las determinaciones de mapas de inundación de la FEMA, dijo que era "particularmente perturbador" que un campamento encargado de la seguridad de tantas personas jóvenes recibiera exenciones de la regulación básica de inundaciones.

"Para mí, es un misterio por qué no tomaron medidas proactivas para trasladar las estructuras lejos del riesgo, por no hablar de impugnar lo que parece ser un mapa muy razonable que muestra que estas estructuras estaban en la zona de inundación de 1 en 100 años", expresó.

Hasta el momento, Camp Mystic no ha respondido a los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas en busca de comentarios. Ha calificado la inundación como una "tragedia inimaginable" y agregó el jueves en un comunicado que había restaurado la electricidad con el propósito de comunicarse con sus seguidores.

La FEMA eximió edificios en sitios antiguos y nuevos

En respuesta a una apelación, la FEMA enmendó en 2013 el mapa de inundaciones del condado para eliminar del área de peligro 15 de los edificios del campamento. Los registros muestran que esos edificios eran parte del Camp Mystic Guadalupe, de 99 años de antigüedad, que fue devastado por la inundación de la semana pasada.

Después de más apelaciones, la FEMA eliminó de la designación 15 estructuras más de Camp Mystic en 2019 y 2020. Esos edificios estaban ubicados en el cercano Camp Mystic Cypress Lake, un sitio hermano que abrió a los campistas en 2020 como parte de una gran expansión y sufrió menos daños en la inundación.

Los campistas han dicho que las cabañas de Cypress Lake sufrieron daños importantes, pero las apodadas "las planicies" en el campamento del río Guadalupe quedaron inundadas.

Los expertos dicen que las solicitudes de Camp Mystic para enmendar el mapa de la FEMA podrían haber sido un intento de evitar el requisito de contar con un seguro de inundación, reducir las primas de seguro del campamento o allanar el camino para renovar o agregar nuevas estructuras bajo regulaciones menos costosas.

Pralle comentó que las apelaciones no eran de sorprender, porque las comunidades y los propietarios las han utilizado con éxito para proteger propiedades específicas contra la regulación.

Análisis muestra riesgos de inundación en ambos sitios del campamento

Independientemente de las determinaciones de la FEMA, el riesgo era obvio.

Al menos 12 estructuras de Camp Mystic Guadalupe estaban completamente dentro de la llanura de inundación de 1 en 100 años de la FEMA, y algunas más se encontraban parcialmente en esa zona, según un análisis realizado por la AP de los datos proporcionados por First Street, una empresa de ciencia de datos que se especializa en modelar riesgos climáticos.

Jeremy Porter, jefe de implicaciones climáticas de First Street, dijo que el mapa de seguro de inundación de la FEMA subestima los riesgos de inundación. Esto se debe a que no toma en cuenta los efectos de las intensas precipitaciones en vías fluviales más pequeñas como arroyos y riachuelos. El modelo de First Street pone casi todo Camp Mystic Guadalupe en riesgo en una inundación de 1 en 100 años.

Los edificios del sitio más nuevo de Cypress Lake están más lejos del brazo sur del río, propenso a inundaciones, pero son adyacentes al arroyo Cypress. La llanura de inundación de la FEMA no considera que el pequeño curso de agua sea un riesgo.

Sin embargo, el modelo de First Street, que toma en cuenta la lluvia intensa y el escurrimiento que llega al arroyo, muestra que la mayor parte del sitio de Cypress Lake se encuentra dentro de un área que está en riesgo durante una inundación de 1 en 100 años.

En un comunicado, la FEMA minimizó la importancia de las enmiendas al mapa de inundaciones.

"Los mapas de inundaciones son instantáneas en el tiempo diseñadas para mostrar estándares mínimos para la gestión de llanuras de inundación y las áreas de mayor riesgo para el seguro de inundación", escribió la agencia. "No son predicciones de dónde se inundará, y no muestran dónde se ha inundado antes".

Un "arduo" proceso de apelación puede ayudar a los propietarios

Los propietarios que impugnan las designaciones de mapas de la FEMA contratan ingenieros para realizar estudios detallados que muestren dónde creen que debería trazarse realmente la llanura de inundación de 1 en 100 años. Ese es un "proceso bastante arduo" que puede producir mapas más precisos, al tiempo que facilita la construcción futura, dijo Chris Steubing, director ejecutivo de la Asociación de Gestión de Llanuras de Inundación de Texas, un grupo de la industria que representa a los gestores de llanuras de inundación.

Pralle, quien revisó las enmiendas para la AP, señaló que algunas de las propiedades eximidas estaban a 60 centímetros (2 pies) o menos de la llanura de inundación de la FEMA según los cálculos revisados del campamento, lo que no dejaba casi ningún margen de error, dijo. Afirmó que su investigación muestra que la FEMA aprueba alrededor del 90% de las solicitudes de enmienda de mapas, y que el proceso puede favorecer a los ricos y bien conectados.

En un estudio que publicó en 2021 con el investigador Devin Lea se analizaron más de 20.000 edificios que habían sido eliminados de los mapas de inundación de la FEMA. Se encontró que las enmiendas ocurrieron con más frecuencia en lugares donde los valores de las propiedades eran más altos, vivían más personas blancas y los edificios eran más nuevos.

El campamento se expandió luego de un "tremendo éxito"

La FEMA había advertido en sus enmiendas que otras partes de Camp Mystic permanecían en el mapa de inundaciones, y que "cualquier construcción futura o mejora sustancial" estaría sujeta a regulaciones de gestión de llanuras de inundación.

Las autoridades del condado no solo permitieron que el campamento siguiera operando, sino que se expandiera notablemente.

Considerados como parte de la realeza de Texas tras décadas de cuidar a las hijas de familias de élite, los propietarios de Camp Mystic, Dick y Tweety Eastland, mencionaron el "tremendo éxito" de su campamento original cuando explicaron la necesidad de un segundo sitio cercano.

La expansión incluyó nuevas cabañas y un comedor, capilla, campo de tiro con arco y más. El campamento tenía 557 campistas y más de 100 empleados entre sus dos ubicaciones el 2 de julio, cuando una agencia estatal de licencias realizó una inspección, dos días antes de la tragedia, según los registros.

La FEMA remitió las preguntas sobre la expansión a las autoridades locales, que no respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

Steubing, un ingeniero municipal de larga data en Texas, dijo que la lluvia y las inundaciones que azotaron el condado de Kerr en cuestión de horas fueron mucho más intensas que cualquier cosa en su historia, por lo que es difícil calificar como un fracaso a la gestión de llanuras de inundación.

Las autoridades locales probablemente creían que estaban siguiendo las regulaciones existentes cuando permitieron que el campamento siguiera creciendo, pero "entonces, la Madre Naturaleza estableció un nuevo estándar", dijo.

"Podrías haber construido cosas 60 centímetros (2 pies) más altas, 90 centímetros (3 pies) más altas, y aun así pudieron haber sido derribadas", comentó.