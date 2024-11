Tragedia por intoxicación alcohólica en turistas de Laos

VIENTIÁN, Laos (AP) — Una joven australiana ha fallecido tras consumir alcohol adulterado en Vang Vieng, Laos, informó el jueves el primer ministro de Australia, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que un estadounidense también murió en la misma ciudad turística, lo que elevaba a cuatro el número de muertes en el incidente de intoxicación.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, comunicó al Parlamento que Bianca Jones, de 19 años, había fallecido tras ser evacuada de Laos para recibir tratamiento en un hospital tailandés. Su amiga, también de 19 años, sigue hospitalizada en Tailandia.

Mientras tanto, el Departamento de Estado confirmó a The Associated Press que un turista estadounidense también había fallecido, pero dijo que no haría más comentarios por respeto a las familias.

"Este es el peor temor de todo padre y una pesadilla que nadie debería tener que soportar", dijo Albanese a los legisladores. "También aprovechamos este momento para decir que estamos pensando en la amiga de Bianca, Holly Bowles, quien está luchando por su vida".

Las dos mujeres australianas se sintieron mal el 13 de noviembre después de salir la noche anterior con un grupo y consumir alcohol. Se cree que tomaron bebidas contaminadas con metanol, que a veces se usa como alcohol en bebidas combinadas en bares de dudosa calidad y puede causar intoxicación grave o la muerte.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda dijo el jueves que uno de sus ciudadanos también estaba enfermo en Laos y podría ser víctima de intoxicación por metanol. Dos ciudadanos daneses murieron en Laos, según dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca al ser consultado sobre el incidente de envenenamiento, aunque no proporcionó más detalles.

"Hemos actualizado nuestra advertencia de viaje para Laos para señalar que ha habido varios casos de sospecha de intoxicación por metanol tras consumir bebidas alcohólicas", dijo el ministerio neozelandés. "Se aconseja a los viajeros que tengan cuidado al consumir bebidas alcohólicas, particularmente cócteles y bebidas hechas con destilados que podrían haber sido adulterados con sustancias nocivas".