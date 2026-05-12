Tregua en Irán, en soporte vital

Dubái, EAU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que el alto al fuego con Irán está en "soporte vital" tras rechazar la propuesta más reciente de Teherán, que, según funcionarios, incluía algunas concesiones nucleares. El mandatario también propuso suspender el impuesto federal a la gasolina para ayudar con el aumento en los precios del combustible, que es una consecuencia de la guerra.

El estancamiento diplomático y los recientes intercambios de fuego podrían devolver al Oriente Medio a una guerra abierta y prolongar la crisis energética mundial desatada por el conflicto. Irán todavía mantiene un control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital para los envíos mundiales de petróleo y gas, mientras que Estados Unidos bloquea puertos iraníes.

Consultado en la Casa Blanca sobre si la tregua seguía en vigor, Trump respondió que está en "soporte vital".

"Yo lo llamaría el más débil, después de leer ese pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo".

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"Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (el exporesidente Barack) Obama la habría aceptado", dijo.

En su propuesta, Irán pide a Estados Unidos que reconozca su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, formalizando su control sobre la vía fluvial internacional. Irán ha cerrado de facto el estrecho desde el inicio de la guerra, permitiendo el paso de solo un pequeño número de barcos y cobrando pesos.

Irán también exige reparaciones de guerra a Estados Unidos, el levantamiento de las sanciones internacionales, el descongelamiento de activos iraníes retenidos en el extranjero y un fin de la guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, según la televisión estatal iraní.

Por otra parte, Trump también dijo que apoyaba una suspensión del impuesto federal a la gasolina, de poco más de 18 centavos por galón y de 24 centavos para el diésel. El Congreso, controlado por los republicanos, tendría que aprobarlo. El impuesto recauda más de 23.000 millones de dólares cada año.