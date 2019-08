Tres claves del manifiesto racista vinculado a la masacre de El Paso en EEUU

Solo 20 minutos antes de que una llamada telefónica alerta a las autoridades de un tiroteo en la ciudad fronteriza de El Paso (Texas, EE.UU.), un manifiesto racista fue publicado en un portal de internet llamado "8chan", frecuentado por violentos extremistas.



El FBI aún investiga si ese documento, de 2.300 palabras, fue escrito por el presunto autor del tiroteo, Patrick Crusius, quien condujo casi diez horas -desde Allen hasta El Paso- para atacar a la multitud que compraba en un centro comercial Walmart, al que acuden muchos ciudadanos mexicanos.



El tiroteo dejó 22 muertos y decenas de heridos, según los últimos datos de la policía local.



En un discurso a la nación desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio este lunes por hecho que Crusius, de 21 años, es el autor del manifiesto y consideró que el país "con una voz" debe "condenar el racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco".



Estas son las tres claves del documento, titulado "La verdad incómoda", y que no está firmado:



1. EL MANIFIESTO USA EL LENGUAJE DE TRUMP



El documento usa el lenguaje que el mandatario ha empleado en varias ocasiones para referirse a la comunidad hispana, especialmente en sus discursos de campaña. Trump ha llamado "animales" a los inmigrantes y ha afirmado que la inmigración procedente de Latinoamérica es una "invasión" contra EE.UU.



Con palabras parecidas, el manifiesto asegura que "el ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas".



Como anticipando el debate que seguiría a la matanza, Crusius supuestamente afirma que su ideología es "anterior a Trump" y dice: "Pongo esto aquí porque alguna gente tratará de echar al presidente la culpa del ataque (...). Sé que los medios me llamarán supremacista blanco y echarán la culpa a la retórica de Trump".



Además, se refiere a la prensa como "fake news" (noticias falsas), otro insulto al que suele recurrir el mandatario.



2. TEORÍAS XENÓFOBAS Y EL ATAQUE CONTRA MEZQUITAS EN NUEVA ZELANDA



El autor del manifiesto de El Paso dice estar inspirado por el hombre que, en marzo, atacó dos mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda) y asesinó a 51 personas. El autor de esa matanza publicó otro manifiesto en el que aludía a la llamada "teoría del gran reemplazo".



El manifiesto de El Paso también cita esas creencias y, en él, Crusius presuntamente reconoce que, antes de leer esa teoría, "la comunidad hispana no era su objetivo".



La "teoría del gran reemplazo" fue planteada en 2010 por el escritor francés Renaud Camus, quien asegura que las elites políticas y económicas de Europa son autoras de un complot para reemplazar la actual población blanca del viejo continente por inmigrantes de Oriente Medio y el norte de África, puesto que serían más dóciles y podrían dominarlos mejor.



El documento refleja el temor de sectores conservadores de EE.UU., que creen que la población hispana acabará superando en número a los blancos, provocando cambios en la política y la cultura anglosajona.



3. UN FORO QUE ATRAE A EXTREMISTAS VIOLENTOS



El manifiesto se publicó en un foro de internet llamado "8chan", conocido por sus contenidos que promueven teorías de la conspiración y al que acuden los autodenominados "incels" -célibes involuntarios-, que constantemente denigran a las mujeres.



"8chan" surgió en 2013 como un portal que aspiraba a ser la "utopía de la libertad de expresión", pero ha acabado convirtiéndose en un recurso para los extremistas: en marzo el responsable de los ataques contra musulmanes en Christchurch publicó su manifiesto en esa web y, supuestamente, el autor del tiroteo de El Paso hizo lo mismo.



El domingo, Cloudflare, una firma que ofrece servicios de seguridad, anunció que dejaba de hacer negocios con "8chan", lo que ha dejado al portal sin protección frente a ataques informáticos y, como consecuencia, desde entonces la página se ha caído en varias ocasiones.



En una entrevista publicada en The New York Times, el creador de "8chan", Fredrick Brennan, ha defendido que la mejor opción es directamente echar el cierre a ese foro.