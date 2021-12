Tres dosis de vacuna antiCovid, lo "óptimo" para protegerse: Fauci

En declaraciones al programa This Week, de la cadena ABC News, Fauci señaló que ómicron puede evadir la protección que dan dos dosis de la vacuna, así como la que brindan los anticuerpos monoclonales y el plasma de convalecientes, pero que los refuerzos incrementan la eficacia y protegen mejor contra esta variante.

"Si quieren estar óptimamente protegidos, definitivamente consigan un refuerzo", insistió.

El experto explicó que "el nivel de seguridad [de las vacunas] parece ser quizá menor que con delta. Pero hay muchos asuntos confusos. Podría deberse a una protección subyacente en la comunidad debido a infecciones previas, pero sólo son datos preliminares que vamos a tener que seguir revisando cuidadosamente para confirmarlos".

Sobre el temor expresado por la Organización Mundial de la Salud de que la aplicación de refuerzos va a exacerbar la desigualdad en la distribución de la vacuna, con países acaparando dosis para el refuerzo mientras otros no tienen ni para el esquema original de vacunación, Fauci dijo que "es una preocupación entendible, pero no es tan válida si haces ambas cosas. Nosotros estamos vacunando a nuestro propio país, estamos poniendo el refuerzo a tanta gente como podemos, pero también se puede simultáneamente poner dosis a disposición del mundo en desarrollo".

La OMS dijo hoy que, de acuerdo con datos preliminares, ómicron parece propagarse más que delta, con síntomas más leves, lastrando la acción de las vacunas.

ómicron no sólo avanza con rapidez en Sudáfrica, primer país en detectarla, sino en Reino Unido. La OMS proyectó que esta variante superará "a Delta en los lugares donde hay transmisión comunitaria".