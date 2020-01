Trump acusa de "acoso presidencial" a Pelosi

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó hoy que la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, no quiere enviar al Senado los artículos del juicio político en su contra porque "son una broma y una estafa" y constituyen un "acoso presidencial".

Las acusaciones se dan ante el retraso de la representante demócrata para enviar los artículos del juicio político (impeachment), por una disputa sobre las reglas de estos con el bloque republicano a fin de que se incluyan testigos adicionales.

El juicio no puede iniciar hasta que la Cámara controlada por los demócratas envíe los cargos de los que se acusa a Trump al Senado, dominado por los republicanos, pero esta debe fijar las reglas de procedimiento, y Pelosi está en espera de que se establezcan.

"Pelosi no quiere entregar The Articles of Impeachment, que fueron producidos fraudulentamente por políticos corruptos como Shifty Schiff en primer lugar, porque después de todos estos años de investigaciones y persecución, no muestran crímenes y son una broma y una estafa!", afirmó hoy el mandatario en su cuenta de Twitter.

El demócrata Schiff había sido anteriormente señalado por el presidente por "una declaración horrible y fraudulenta ante el Congreso y afirmó que esas palabras vinieron de mí".

En diciembre, Schiff dijo que Trump es "un hombre sin principios en la vida privada, desesperado por su fortuna [...] despótico en su comportamiento [...] y que se burló de los principios de la libertad", tras citar al economista y fundador estadounidense, Alexander Hamilton.

Schiff representa al distrito californiano que incluye al valle de San Gabriel localizado al este de Los Angeles, preside el comité de Inteligencia de la cámara baja y se encuentra en su décimo término.

Además de acusar que hay un "acoso presidencial", Trump espera "que todos los republicanos de la Cámara voten en contra de la resolución de poderes de guerra de Crazy Nancy Pelosi. Además, recuerde su ´velocidad y apuro´ al hacer que el Engaño de Impeachment sea votado y hecho. Bueno, ella nunca envió los artículos al Senado. Solo otro fraude demócrata".

El mandatario se refería al proyecto para limiar los poderes de guerra presidenciales, elaborado luego del ataque el pasado viernes a un convoy en el aeropuerto de Bagdad, capital de Irak, en que murió el militar con mayor poder de Irán, Qasem Soleimani.

Se espera que el juicio inicie una vez que la legislatura regrese de las vacaciones de invierno el próximo lunes, aunque necesitan que Nancy Pelosi, jefa de la mayoría demócrata en la cámara baja, envíe al Senado las conclusiones de la casa de representantes sobre el impeachment.