Trump advierte con atacar a yihadistas en Nigeria

WASHINGTON, EU., noviembre 2 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Impulsado por su fervor MAGA (Make America Great Again - Hagamos a Estados Unidos nuevamente grande) en defensa de los cristianos en el mundo, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con intervenir militarmente en Nigeria.

El aviso llegó, como es habitual, a través de su cuenta en la red social Truth: "Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos detendrá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria y podría bien entrar en ese país, ahora caído y desacreditado, 'con las armas en mano' para aniquilar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades".

Trump también ordenó al Departamento de Defensa "prepararse para una posible acción". "Si atacamos, será rápido, feroz, justo como los criminales terroristas atacan a nuestros amados cristianos", añadió.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien tiene tatuada la Cruz de Jerusalén en el pecho, respondió de inmediato: "Sí, señor... El Departamento de Defensa se está preparando para la acción. O el gobierno nigeriano protege a los cristianos, o nosotros mataremos a los terroristas islámicos que están cometiendo estas atrocidades".

Un día antes, Trump había declarado que el cristianismo en Nigeria enfrenta una "amenaza existencial", atribuyendo los ataques a "islamistas radicales" y designando al país de África occidental como "nación de particular preocupación", un paso que puede preceder a la imposición de sanciones.

El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, rechazó las acusaciones y se mostró dispuesto a reunirse con Trump, probablemente en los próximos días, según anunció un asesor.

"La caracterización de Nigeria como intolerante desde el punto de vista religioso no refleja nuestra realidad nacional, ni toma en cuenta los esfuerzos constantes y sinceros del gobierno", explicó, asegurando que su administración "está comprometida a trabajar con el gobierno estadounidense y la comunidad internacional... para proteger a las comunidades de todas las fes".

La reacción de Bayo Onanuga, asesor especial de Tinubu, fue contundente en su cuenta de la red social X, dirigido al secretario de Estado norteamericano: "Estimado secretario (Marco) Rubio, no hay ninguna masacre en curso de miles de cristianos en Nigeria. Esta es una grosera exageración de la situación nigeriana. Cristianos, musulmanes, iglesias y mezquitas son atacados de manera aleatoria".

En los últimos meses, figuras destacadas de la coalición MAGA de Trump, incluido el senador Ted Cruz, retomaron el tema de los ataques contra los cristianos por parte de insurgentes islamistas, afirmando que las muertes selectivas constituyen un "genocidio".

Sin embargo, Massad Boulos, asesor de Trump para asuntos árabes y africanos, declaró el mes pasado a medios nigerianos que "Boko Haram y el ISIS (o Estado Islámico-EI) están matando a más musulmanes que cristianos" y que "las personas sufren, independientemente de su origen".