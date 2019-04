Trump anuncia la reubicación de 750 agentes en la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la reubicación de 750 agentes procedentes de "puertos de entrada específicos" a lo largo de la frontera con México para ayudar en tareas de control de inmigrantes, lo que conllevará "retrasos en el tráfico de vehículos y comercial".



"Hemos reubicado a 750 agentes de puertos de entrada específicos de la frontera sur para ayudar con la llegada a gran escala de migrantes ilegales que intentan entrar al país", señaló Trump en un mensaje divulgado en la tarde el sábado a través de su cuenta personal de Twitter.



El mandatario reconoció que esta medida "causará retrasos en el tráfico de vehículos y comercial" hasta que México "sea capaz de emplear su poderosas leyes migratorias de sentido común" para impedir la llegada de nuevos migrantes a la frontera con EE.UU. y los deporte a sus países de origen.



"Hasta que México acabe con esta ridícula y enorme migración, nos centraremos en la seguridad fronteriza, no en los puertos de entrada", detalló Trump.



Este anuncio se produce después de que el pasado 1 de abril la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kirstjen Nielsen, pidiera que se desplacen más efectivos a la frontera con México y que se incremente el número de migrantes devueltos al país vecino.



Durante los últimos días, el mandatario ha coqueteado con la posibilidad de cerrar la frontera, algo a lo que ha desistido por el momento, y ha amenazado con sancionar al país debido al tráfico de drogas que entran en territorio estadounidense desde su vecino del sur.



Este viernes, Trump, dijo que el país "no puede aceptar" a más solicitantes de asilo porque "está lleno", e insinuó que México debería deportar a los indocumentados que lleguen a la frontera común para pedir refugio en territorio nacional.



"El sistema está lleno, no podemos aceptarles ya, ya sea por asilo o lo que sea que quieren (los indocumentados). No podemos aceptarles, así que lo siento, pero den la vuelta", afirmó Trump, dirigiéndose a los inmigrantes que llegan a la frontera sur.