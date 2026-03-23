Trump anuncia negociaciones con Irán para evitar ataques a centrales eléctricas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que su país sostenía conversaciones con un líder iraní y afirmó que la República Islámica estaba ansiosa por llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. También amplió el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o enfrente ataques contra sus centrales eléctricas, diciendo que tiene cinco días adicionales.

Trump extiende plazo y negocia con Irán para evitar ataques

El giro de Trump, que abrió la posibilidad de resolver el conflicto luego de cuatro semanas de combates, sirvió para llevar a la baja los precios del petróleo y sacudir el mercado bursátil. Ofreció un respiro después de que Estados Unidos e Irán intercambiaron amenazas durante el fin de semana que pudieron haber dejado sin electricidad a millones de personas en Irán y la región en general, además de afectar plantas desalinizadoras que proporcionan agua potable a muchas naciones desérticas.

Trump dijo a los periodistas que Irán quiere "hacer un trato", y afirmó que el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, habían mantenido conversaciones con un alto funcionario iraní el domingo. No dijo de quién se trataba, pero aseguró que Estados Unidos no ha hablado con el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

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Irán negó que hubiera conversaciones. "No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos", publicó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, añadiendo que "se usan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros".

Trump dijo que en caso de alcanzar un acuerdo, Estados Unidos implementaría medidas para tomar control del uranio enriquecido de Irán, el cual es crucial para su programa nuclear. Teherán ha rechazado rotundamente estas exigencias en ocasiones anteriores, insistiendo en que tiene derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos.

Irán ya ha realizado el 99% del trabajo de centrifugado que se requiere para producir uranio de grado armamentístico para la fabricación de nueve armas nucleares, afirmó Robert Goldston, profesor de la Universidad de Princeton que investiga el control de armas y la energía de fusión. Hasta junio de 2025, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calculaba que Irán tenía 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio altamente enriquecido.

Mediación regional busca desescalar conflicto

En tanto, Turquía y Egipto dijeron que habían hablado con las partes en conflicto, la primera señal de una mediación coordinada de potencias regionales.

La guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel ha cobrado la vida de más de 2.000 personas, sacudido a la economía mundial, provocado un pronunciado aumento en los precios del petróleo y puesto en peligro a algunos de los corredores aéreos más transitados del mundo.

Trump amenazó durante el fin de semana con "aniquilar" las centrales eléctricas de Irán a menos que el país liberara el estrecho de Ormuz —por el que antes de la guerra pasaba una quinta parte de todo el petróleo comercializado a nivel mundial— en menos de 48 horas. El plazo habría vencido la noche del lunes, hora de Washington.

La prórroga de cinco días estaba "sujeta al éxito de las reuniones y discusiones en curso", explicó Trump.

Más tarde el lunes, el mandatario aseguró desde un evento en Tennessee que su gobierno ha estado negociando "durante mucho tiempo" con Irán.

"Quieren paz", declaró Trump. "Han acordado que no tendrán un arma nuclear, ya saben, etc., etc., pero ya veremos". Afirmó que hay una "muy buena posibilidad" de que se llegue a un acuerdo esta semana, atribuyendo el éxito a su amenaza de volar las centrales eléctricas iraníes.

El primer ministro británico Keir Starmer indicó que estaba al tanto de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

"Nosotros, el Reino Unido, éramos conscientes de que eso estaba ocurriendo ", declaró el lunes sin dar más detalles .

Más temprano, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reconoció que habló por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan. Turquía ha sido intermediario en negociaciones previas entre Teherán y Washington.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía se negó a comentar el lunes si el país había transmitido mensajes entre Irán y Estados Unidos. Funcionarios turcos dijeron el domingo que Fidan también habló con sus homólogos de Qatar, Arabia Saudí, Pakistán, Egipto y la Unión Europea, así como con funcionarios estadounidenses como parte de los esfuerzos para poner fin a la guerra.

El presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi dijo que El Cairo ha entregado "mensajes claros" a Irán centrados en desescalar el conflicto, según su oficina. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto dijo que estaba realizando "esfuerzos y comunicaciones constantes" con todas las partes.

Un funcionario egipcio afirmó que Estados Unidos e Irán intercambiaron mensajes a través de Egipto, Turquía y Pakistán durante el fin de semana con el objetivo de evitar ataques contra infraestructura energética. El funcionario no estaba autorizado a declarar a los medios y habló bajo condición de anonimato.

Un diplomático del una nación del Golfo Pérsico también confirmó que Egipto y Turquía encabezan los esfuerzos de desescalada.

"Por ahora parece que lograron evitar una catástrofe energética" que se produciría si Trump atacaba las instalaciones energéticas de Irán y Teherán respondía de igual forma, indicó el diplomático, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a declarar a la prensa.

Irán afirmó que Trump dio marcha atrás

Después del cambio de decisión de Trump, las agencias noticiosas semioficiales de Irán, Fars y Tasnim, dejaron entrever que el mandatario estadounidense se había retractado.

"Desde el inicio de la guerra, algunos mediadores han enviado mensajes a Teherán, pero la respuesta clara de Irán ha sido que continuará con su defensa hasta que se alcance el nivel requerido de disuasión", señaló Tasnim en su informe. "Con este tipo de guerra psicológica, ni el estrecho de Ormuz volverá a las condiciones previas a la guerra ni la calma volverá a los mercados energéticos".

La Guardia Revolucionaria, el cuerpo paramilitar de Irán, prometió represalias si Trump cumplía su amenaza, diciendo que Irán atacaría centrales eléctricas en todas las zonas que suministran electricidad a bases estadounidenses, "así como la infraestructura económica, industrial y energética en que los estadounidenses tienen participación".

Qalibaf, el presidente del Parlamento, dijo antes que Irán consideraría como objetivo legítimo a la infraestructura vital de toda la región, incluidas instalaciones de desalinización críticas para el suministro de agua potable.

La agencia semioficial Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria, publicó una lista de esas instalaciones, incluida la central nuclear de Emiratos Árabes Unidos. Irán lanzó el fin de semana misiles hacia la ciudad israelí de Dimona, cerca de una instalación clave para el programa de armas atómicas que se cree que el país mantiene desde hace tiempo. La instalación no sufrió daños.

Mientras Estados Unidos desplegaba más buques de asalto anfibio y marines adicionales hacia Oriente Medio, el Consejo de Defensa de Irán advirtió contra cualquier ataque terrestre, diciendo que "conducirá al minado de todas las rutas de acceso".

Trump ha dicho que no tiene planes de enviar fuerzas terrestres a Irán, pero no lo ha descartado. Israel ha insinuado que sus fuerzas terrestres podrían participar en la guerra.

Israel intensifica ataques en Irán y Líbano

Israel lanzó el lunes nuevos ataques contra la capital iraní, diciendo que iban dirigidos a infraestructura. Se escucharon explosiones en varios lugares. De momento no quedó claro qué había sido alcanzado.

Israel también está combatiendo al grupo político-militar Hezbollah en Líbano, el cual ha disparado cientos de cohetes hacia Israel. En los últimos días, Israel ha atacado muchos edificios de apartamentos en Beirut y bombardeado puentes sobre el río Litani en el sur de Líbano.

El presidente libanés Joseph Aoun calificó el ataque contra los puentes como "preludio de una invasión terrestre".

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Israel seguirá atacando a Irán y Líbano, incluso mientras Estados Unidos sopesa la posibilidad de un alto el fuego.

"Hay más por venir ", afirmó.

Las autoridades dicen que los ataques israelíes han matado a más de 1.000 personas en Líbano y desplazado a más de un millón.

El número de muertos de Irán durante la guerra ha superado los 1.500, dijo su Ministerio de Salud. En Israel, 15 personas han fallecido por ataques iraníes. Al menos 13 miembros del ejército estadounidense han perdido la vida, junto con más de una docena de civiles en la Cisjordania ocupada y en Estados árabes del Golfo.