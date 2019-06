Trump anuncia que Sarah Sanders dejará su cargo de portavoz de la Casa Blanca

"Después de tres años y medio, nuestra maravillosa Sarah Huckabee Sanders abandonará la Casa Blanca a fin de mes y regresará a su hogar en el gran estado de Arkansas", señaló Trump.



El mandatario consideró que Sanders es una persona "muy especial con talentos extraordinarios" y aseguró que ha hecho un trabajo "increíble" como portavoz de la Casa Blanca.



Asimismo, Trump recomendó a Sanders que se presente a las elecciones estatales para gobernador, cargo que ocupó su padre, Mike Huckabee, de 1996 a 2007.



"Espero que decida postularse para gobernadora de Arkansas, sería fantástica", dijo el gobernante.



La última vez que Sanders realizó una rueda de prensa en la Casa Blanca para comparecer ante los medios fue el pasado 11 de marzo, estableciendo el récord de días de un portavoz presidencial estadounidense sin aparecer ante los periodistas.



El 25 de abril sí celebró una simulación de conferencia de prensa en la mansión presidencial, pero fue ante los hijos del personal de la Casa Blanca en un tono distendido.



A pesar de que la Casa Blanca aún no ha anunciado quién será su sustituto, es posible que el "número dos" de Sanders, Raj Shah, ocupe el puesto de manera interina.



La inesperada salida de Sanders se produce dos meses después de la última renuncia de primer nivel del Gabinete de Trump, cuando la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, abandonó su cargo.



Otro de los nombres importantes del Ejecutivo de Trump que ha abandonado su posición en los últimos meses ha sido John Kelly, ex jefe de Gabinete de la Casa Blanca que abandonó su cargo en diciembre.



Ese mismo mes, el ex secretario de Defensa, James Mattis, también anunció su renuncia tras meses de diferencias con Trump, cuya gestión criticó en su carta de despedida del Pentágono.