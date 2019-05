Trump apela fallo que permite se entregue registros financieros al Congreso

Según los documentos judiciales, los abogados solicitan a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia que revise todos los aspectos de la decisión del juez federal.



El magistrado del Distrito de Columbia, Amit Mehta, consideró ayer que Trump "no puede bloquear" la citación judicial de ese comité de la Cámara de Representantes a Mazars, la firma de contabilidad usada por el presidente y sus empresas.



Los abogados de Trump, sin embargo, han calificado de "inconstitucional" la petición del líder del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja, el demócrata Elijah Cummings.



"Los demócratas están usando su nuevo control de los comités del Congreso para investigar todos los aspectos de las finanzas personales, los negocios y hasta a la familia del presidente Trump", señaló la demanda de sus abogados.



Al conocer la citación judicial en marzo, Trump criticó que los demócratas de la Cámara Baja "en vez de trabajar con el presidente en aprobar una legislación bipartidista que beneficiaría a los estadounidenses" están "particularmente obsesionados con hallar algo que ellos puedan usar para dañar políticamente al presidente".



Sin embargo, Mehta opinó en su fallo de esta semana que la citación es un propósito legislativo "con validez" y determinó que no corresponde al tribunal que dirige "cuestionar si las acciones del comité están realmente motivadas por consideraciones políticas".



En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca poco después de que se diese a conocer el fallo, Trump tachó la decisión como "ridícula".



El pasado 20 de marzo, el Comité de Supervisión solicitó a Mazars los "estados de la condición financiera" y las auditorías preparadas para Trump y algunas de sus compañías, incluida la del Hotel Trump International, ubicado en el centro de Washington.



De igual forma, pidió los documentos de respaldo utilizados para elaborar los reportes y las comunicaciones entre el jefe de Estado y la firma.



Según el diario The Washington Post, por más de una década Mazars y una empresa anterior han firmado los estados financieros que Trump usaba para acceder a créditos, algunos de los cuales incluyen "exageraciones frecuentes o inexactitudes", que eran acompañadas de una nota de la compañía en la que decía que no era responsable de las imprecisiones de la información.