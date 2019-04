Trump confirma que se plantea enviar indocumentados a ciudades santuario

"Debido al hecho de que los demócratas no quieren cambiar nuestras tan peligrosas leyes de inmigración, estamos en efecto, como se ha informado, considerando en serio (la idea de) colocar a inmigrantes indocumentados solo en las ciudades santuario", escribió Trump en Twitter.



"La Izquierda Radical siempre parece tener una política de Fronteras Abiertas y Brazos Abiertos, ¡así que seguro que esto les hace muy felices!", agregó.



El tuit de Trump llegó horas después de que el diario The Washington Post informara de ese plan y que la Casa Blanca asegurara que esa idea estaba descartada.



"Esta fue solamente una propuesta que se hizo y se rechazó, lo cual zanjó cualquier debate posterior", afirmó la Casa Blanca en un comunicado a última hora del jueves.



El plan, según The Washington Post, consistiría en transportar a los inmigrantes bajo custodia de las agencias migratorias a las ciudades o circunscripciones santuario, que optan por proteger a los indocumentados y se niegan a informar a las autoridades federales del estatus legal de las personas arrestadas.



Esa idea se estudió tanto en noviembre como en febrero, y la Casa Blanca argumentó ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que su intención era tanto aliviar el problema de falta de espacio en los centros de detención, como enviar un mensaje a los demócratas.



En noviembre, ante la llegada de una caravana de centroamericanos a la frontera, la Casa Blanca propuso en un correo electrónico arrestar a esos indocumentados en la frontera y después enviarlos en autobús a "ciudades santuario pequeñas y medianas".



Cuando la Casa Blanca insistió en el plan el pasado febrero, el ICE, encargado de la detención y deportación de indocumentados dentro del país, la rechazó como inadecuada por problemas presupuestarios y de imagen pública, según el Post.



Fuentes del Congreso y de ICE consultadas por el diario atribuyen la insistencia en la idea a Stephen Miller, un asesor de Trump conocido por su línea dura contra los inmigrantes.



Entre los distritos a los que la Casa Blanca pensó en transportar indocumentados se encontraba uno de la urbe de San Francisco (California), que representa en el Congreso la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi.



En febrero, cuando la Casa Blanca insistió en esa idea, Pelosi lideraba la campaña de los demócratas contra los planes de Trump de financiar el muro en la frontera con México, en un momento de intensas disputas para volver a poner en marcha a la Administración, tras un cierre parcial que duró 35 días.



Una portavoz de Pelosi, Ashley Etienne, dijo al Post que el hecho de que la Casa Blanca considerara esa idea demuestra "el cinismo y la crueldad de esta Administración".



Trump ha criticado duramente desde que llegó al poder a las alrededor de 200 jurisdicciones "santuario" de EE.UU., y en 2017 trató de privarlas de fondos federales, pero un juez frenó esa medida.