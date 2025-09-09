Trump congela fondos de ayuda exterior aprobados: polémica decisión y consecuencias

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, mantuvo temporalmente el martes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de congelar cerca de 5 mil millones de dólares en ayuda exterior.

Roberts actuó sobre la apelación de emergencia que el gobierno planteó ante la Corte Suprema, en un caso que involucra miles de millones de dólares en ayuda aprobada por el Congreso. Trump anunció el mes pasado que no gastaría el dinero, invocando una autoridad disputada que fue utilizada por última vez por un presidente hace aproximadamente 50 años.

La orden del máximo tribunal es temporal, aunque indica que los jueces anularán el fallo de un tribunal inferior de que retener los fondos probablemente era ilegal. El juez de distrito Amir Ali dictaminó la semana pasada que el Congreso tendría que aprobar la decisión de retener los fondos.

Trump le dijo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una carta fechada el 28 de agosto, que no gastaría 4.900 millones de dólares en ayuda exterior aprobada por el Congreso, lo que en la práctica recorta el presupuesto sin pasar por el poder legislativo.

Utilizó lo que se conoce como una rescisión de gasto. Esto ocurre cuando un presidente presenta una solicitud al Congreso hacia el final de un año presupuestario actual para no gastar el dinero aprobado. El aviso tardío significa que el Congreso no puede actuar sobre la solicitud en el plazo requerido de 45 días y el dinero queda sin gastar.

El gobierno de Trump ha hecho de las profundas reducciones a la ayuda exterior una de sus políticas distintivas, a pesar de los ahorros relativamente pequeños en relación con el déficit y el posible daño a la reputación de Estados Unidos en el extranjero, ya que las poblaciones extranjeras pierden acceso a suministros de alimentos y programas de desarrollo. El gobierno recurrió al máximo tribunal del país después de que un panel de jueces federales de apelación se negara a bloquear el fallo de Ali.