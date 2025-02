Trump indultará a exgobernador de Illinois acusado de corrupción

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump indultará el lunes al exgobernador demócrata de Illinois, Rod Blagojevich, según una persona familiarizada con sus planes.

Trump conmutó la sentencia de 14 años de Blagojevich por cargos de corrupción política durante su primer mandato. Firmará el indulto el lunes por la tarde, según la persona, que no estaba autorizada para discutir el indulto planeado públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Blagojevich, quien apareció en el programa de telerrealidad de Trump, "Celebrity Apprentice", fue condenado en 2011 y sentenciado a 14 años. Cumplió ocho años antes de que Trump, un republicano, acortara su condena.

Blagojevich apareció en "Celebrity Apprentice" en 2010, antes de que comenzara su primer juicio por corrupción, recibiendo elogios de Trump en ese momento cuando lo "despidió" como concursante.

Más tarde, como presidente, Trump comparó las investigaciones de su propio comportamiento y el caso de Blagojevich.

Patrick Fitzgerald, el exfiscal que procesó a Blagojevich, representó al exdirector del FBI James Comey, a quien Trump despidió de la agencia en 2017. Comey trabajaba en el sector privado durante la investigación y acusación de Blagojevich.

El exfiscal especial Robert Mueller, quien supervisó la investigación sobre los vínculos entre Rusia y la campaña de Trump de 2016, era director del FBI durante la investigación sobre Blagojevich.

Blagojevich fue condenado por 18 cargos. El 7º Tribunal de Apelaciones en Chicago en 2015 anuló cinco de las condenas, incluidas aquellas en las que ofreció nombrar a alguien para un trabajo bien remunerado en el Senado.