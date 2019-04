Trump demanda a legislador demócrata por pedir sus registros financieros

WASHINGTON (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su empresa demandaron este lunes al líder del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja, el demócrata Elijah Cummings, en un intento por bloquear una citación judicial para obtener los registros financieros del gobernante, informaron medios locales.



La demanda, interpuesta en el tribunal para el Distrito de Columbia, menciona además a Peter Kenny, el principal abogado investigador del mencionado comité, indicó la cadena Fox News.



El recurso busca que Cummings no obtenga los registros financieros de manos de Mazars USA, una firma de contabilidad usada por el presidente y sus empresas, agregó el diario The Washington Post.



"Los demócratas están usando su nuevo control de los comités del Congreso para investigar todos los aspectos de las finanzas personales, los negocios y hasta a la familia del presidente Trump", señaló la demanda, citada por medios locales.



Trump consideró que los demócratas en la Cámara Baja -liderada por Nancy Pelosi- "en vez de trabajar con el presidente en pasar una legislación bipartidista que beneficiaría a los estadounidenses", están "particularmente obsesionados con hallar algo que ellos puedan usar para dañar políticamente al presidente".



El pasado 20 de marzo, el Comité de Supervisión solicitó a Mazars USA los "estados de la condición financiera" y las auditorías preparadas por Trump y algunas de sus compañías, incluida la del Hotel Trump International, ubicado en el centro de Washington, detalló el Post.



De igual forma, pidió los documentos de respaldo utilizados para elaborar los reportes y las comunicaciones entre el jefe de Estado y la firma.



Según el Post, por más de una década Mazars y una firma predecesora han firmado los estados financieros que Trump usaba para acceder a créditos, algunos de los cuales incluyen "exageraciones frecuentes o inexactitudes", las cuales eran acompañadas de una nota de la firma en la que decía que no era responsable de las imprecisiones de la información.



El abogado del presidente, Jay Sekulow, sentenció que no permitirán que el "hostigamiento presidencial del Congreso quede sin respuesta", en declaraciones difundidas por Fox News.



El pasado 8 de abril se supo que los demócratas en Nueva York podrían lograr que finalmente se conozca la declaración de impuestos de Trump mediante una propuesta de ley del senador Brad Hoylman.



La propuesta afectaría, sin embargo, solo a lo relacionado con Nueva York, estado natal de Trump, donde tiene su residencia privada y la base de operaciones de sus negocios inmobiliarios, y autorizaría a la agencia fiscal a entregar dicha información si la solicita el Congreso.



De acuerdo con la propuesta de ley, los presidentes de los comités de Finanzas del Senado, de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y el comité conjunto de asuntos contributivos podrían requerir esta información a Nueva York, de aprobarse finalmente la medida, "para propósitos específicos y legítimos del proceso legislativo".