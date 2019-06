Trump descarta despedir a asesora acusada de violar la ley

"No, no voy a despedirla. Creo que es una persona estupenda", dijo Trump durante una entrevista telefónica con la televisión estadounidense Fox.



Los comentarios del mandatario se produjeron un día después de que se hiciera público que Trump recibió un informe en el que la Oficina del Fiscal Especial (OSC, en inglés), una organización independiente que vigila posibles infracciones legales en el Gobierno, acusaba a Conway de violar la llamada Ley Hatch en numerosas ocasiones.



Conway, una de las figuras más mediáticas de la Casa Blanca, supuestamente rompió esa legislación al "denigrar a candidatos presidenciales demócratas en entrevistas de televisión y en las redes sociales, en las que hablaba en desempeño de su cargo oficial" como funcionaria gubernamental, explicó la OSC en su documento.



"Si no se castigan las violaciones (de la ley) de la señora Conway, se enviará un mensaje a todos los empleados federales de que no es necesario que cumplan con las restricciones de la Ley Hatch. Sus acciones erosionan por tanto la base principal de nuestro sistema democrático: el Estado de derecho", sentenció la OSC.



Lejos de aceptar la culpabilidad de su consejera, Trump apuntó que cree que "están tratando de alejarla de la libertad de expresión", algo que calificó de "injusto" en la entrevista.



La misma agencia ya determinó el año pasado que Conway había violado la ley Hatch, que data de 1939 y que prohíbe usar para fines partidistas un cargo del Gobierno federal, al promover en entrevistas la candidatura al Senado de Roy Moore, un exjuez acusado de abuso sexual de menores y que finalmente perdió los comicios.



En 2017, además, Conway tuvo que recibir asesoramiento legal después de hacer publicidad en televisión de la marca de ropa de Ivanka Trump, la hija mayor del mandatario.



Conway, de 52 años, fue la tercera y última jefa de campaña de Trump en las elecciones de 2016, y desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 ha estado muy involucrada en los temas relacionados con la política partidista y la estrategia electoral.