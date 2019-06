Trump designará a exjefe de Agencia de Inmigración como "zar de la frontera"

En una entrevista con la cadena de televisión FOX, Trump anunció la elección de Homan, quien de enero a junio de 2017 ocupó de forma interina la jefatura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que depende del Departamento de Seguridad Nacional.



Según el gobernante, una vez que esté en funciones, Homan "estará muy involucrado en la frontera" y le rendirá cuentas de su trabajo "directamente" a él.



"Yo logré en pocos días lo que otros no lograron en años", sostuvo Trump en referencia a su amenaza de imponer aranceles a las importaciones desde México si el país vecino no hacía más esfuerzos para controlar el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.



En abril del año pasado, Homan anunció su decisión de abandonar dos meses después el puesto en el ICE por motivos familiares, apenas seis meses después de que Trump lo nominara oficialmente para el cargo y sin que el Senado llegara a confirmar su designación.



Como "zar de la frontera", Homan, de 57 años y un entusiasta partidario de las políticas de Trump en materia de inmigración, operará desde la Casa Blanca y responderá directamente a las instrucciones del presidente.



Estas políticas han incluido la separación de familias que llegaron a la frontera pidiendo asilo, la detención de miles de menores de edad y el reclamo ante el Congreso de fondos para construir el muro que Trump prometió en la campaña electoral.



Durante la gestión de Homan, el ICE incrementó notablemente el número de detenciones de inmigrantes, luego deportados por residir ilegalmente en el país o por haber cometido algún crimen.



Los agentes del ICE se encargan de detener a los inmigrantes para, luego, mantenerlos en centros de detención mientras un juez evalúa si pueden quedarse en el país o deben ser deportados.



Cuando Homan dirigía el ICE, diversas organizaciones sociales reclamaron su dimisión después de que el funcionario sugiriera que los cargos públicos que promueven políticas "santuario" deben ingresar en la cárcel.



En una rueda de prensa en enero de 2017, Homan sostuvo que las autoridades locales y estatales que decidan promover las "ciudades santuario" deberían ser enjuiciadas a través del código penal federal.



Además, se mostró partidario de suspender la financiación federal a aquellos gobiernos locales que no colaborasen con las autoridades migratorias federales.



"Homan no debería ocupar ningún puesto de autoridad en nuestro gobierno; debe ser eliminado de inmediato", denunció en un comunicado el presidente del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), Thomas Saenz.



"Los comentarios de Homan violan la Primera, la Décima y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución al intimidar a autoridades locales y estatales que han sido elegidas por sus ciudadanos", concluyó Saenz.



Por su parte, la directora legal adjunta de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), Cecilia Wang, recordó que "múltiples tribunales" han dictaminado que la Constitución "prohíbe los esfuerzos de la administración Trump para intimidar a los estados y localidades" a las ciudades que regulan para proteger a los indocumentados de la deportación.



"Las declaraciones de Homan refuerzan las tácticas de intimidación del gobierno de Trump contra aquellos que se han pronunciado en contra de las políticas extremistas de su administración", subrayó Wang.