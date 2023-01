Trump dice que imágenes de golpiza a Nichols son "horribles"

El expresidente Donald Trump dijo el sábado que las imágenes de la brutal golpiza propinada a Tyre Nichols por cinco policías de Memphis son "horribles" y el hecho "jamás debió haber sucedido".

"Me pareció terrible. Él estaba en un gran predicamento. Lo estaban vapuleando. Eso jamás debió haber sucedido", dijo Trump el sábado en entrevista con The Associated Pess, un día después de que las autoridades difundieran las imágenes de la agresión contra el hombre negro, de 29 años, durante un control de tránsito.

A causa de la golpiza, Nichols falleció tres días después.

Los comentarios de Trump llaman la atención debido a su nuevo intento para llegar a la Casa Blanca y su historial de alentar el trato rudo contra personas detenidas por la policía.

Trump fue el presidente durante las protestas en las que se exigía justicia racial en el verano de 2020 y que fueron desatadas por la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis.

En ese entonces, Trump firmó una orden ejecutiva para alentar mejores prácticas de la policía pero fue criticado por no reconocer los prejuicios sistémicos raciales.

Al final, Trump centró su campaña de reelección en 2020 en torno a un mensaje sobre el "orden público" que destacaba su apoyo a los cuerpos policiales.

El video que acaba de ser difundido en Memphis muestra a los policías que mantienen en el piso a Nichols mientras lo golpean durante tres minutos con sus puños, botas y macanas.

En la imagen se escuchan los insultos estridentes de los policías contra Nichols y a éste cuando grita "mamá". Trump dijo que "es un momento muy triste" cuando Nichols grita "mamá".

"Ese fue el momento que más me impactó, les soy sincero", agregó.

Trump no abordó el video en sus discursos en Nueva Hampshire ni Carolina del Sur, las primeras escalas de su campaña presidencial con vistas al 2024.

Los cinco agentes del Departamento de Policía de Memphis, que también son negros, fueron despedidos además de acusados de homicidio y otros delitos.

El equipo jurídico de la familia Nichols comparó lo sucedido con el tristemente célebre caso de 1991 en el que policías vapulearon al automovilista Rodney King, de Los Ángeles.

Trump dijo que la Policía de Memphis dio un "fuerte paso" al disolver la unidad policial implicada en la agresión, que fue creada para actuar contra infractores violentos en zonas asoladas por una alta delincuencia.

"Miren, las imágenes quizá no sean totalmente concluyentes, pero para mí sí son bastante concluyentes; fue una situación despiadada y violenta, difícil de creer, por una infracción de tránsito", señaló.

La golpiza despertó nuevamente interrogantes sobre la fataliad de los encuentros con la policía tras los reiterados llamados a favor de un cambio, las protestas nacionales y el escrutinio a la policía después del asesinato de Floyd.

Trump condenó aquel homicidio en su momento pero también censuró las protestas que fueron principalmente pacíficas, aunque empañadas por brotes de violencia.