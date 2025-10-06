Trump dispuesto a acuerdo con demócratas en cierre de gobierno

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump aseguró el lunes que estaría abierto a llegar a un acuerdo con los demócratas sobre los subsidios de salud en torno a los cuales gira la disputa sobre el cierre de gobierno, abriendo ligeramente la puerta a unas negociaciones que los republicanos han dicho que únicamente deberían tener lugar después de que el gobierno reanude operaciones.

Pero Trump también afirmó que se están desperdiciando "miles de millones", repitiendo los argumentos de los conservadores que no quieren que los subsidios de salud se extiendan para reducir el costo de los planes que se ofrecen al amparo de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida comúnmente como Obamacare.

"En estos momentos estamos en una negociación con los demócratas que podría llevar a cosas muy buenas", declaró Trump. "Y estoy hablando de cosas buenas con respecto a la atención médica".

Los comentarios de Trump fueron uno de los pocos signos de esperanza el lunes mientras el cierre del gobierno se extendía a su sexto día. Las negociaciones entre las dos partes han sido prácticamente inexistentes desde el inicio del cierre, a pesar de su impacto en los servicios federales. Los demócratas han instado a Trump a que se involucre, y muchos de ellos aseguran que un acuerdo no será posible sin la aprobación del presidente.

Los dos líderes demócratas en el Congreso, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, negaron que haya negociaciones con Trump. Jeffries dijo que la Casa Blanca "ha guardado silencio" desde la reunión en el Despacho Oval de la semana pasada.

"La afirmación de Trump no es cierta, pero si finalmente está listo para trabajar con los demócratas, estaremos en la mesa", aseguró Schumer.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo a los periodistas que "puede haber un camino a seguir" en los subsidios, pero enfatizó: "Creo que mucho dependerá de dónde se sitúe la Casa Blanca en todo eso".

Más votaciones infructuosas en el Senado

Los comentarios se produjeron mientras el Senado se preparaba para realizar otro par de votaciones sobre la financiación del gobierno federal que aparentemente estaban condenadas a fracasar. Ambos partidos buscan aumentar la presión sobre el otro para poner fin al estancamiento.

Thune dijo que un programa crítico de ayuda alimentaria para mujeres, bebés y niños estaba comenzando a quedarse sin fondos, culpando a los demócratas y asegurando que "ahora es el pueblo estadounidense el que está sufriendo las consecuencias".

Schumer dijo que su bando estaba listo para trabajar con los republicanos para "reabrir el gobierno y poner fin a la crisis de atención médica que enfrentan decenas de millones de estadounidenses".

"Pero se necesitan dos partes para una negociación", declaró Schumer.

Horas antes, ambas partes se atrincheraron. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que "no hay nada que negociar", mientras que Jeffries declaró que "ahora es el momento" para llegar a un acuerdo sobre la atención médica.

Johnson, republicano de Luisiana, dijo el lunes a los periodistas que podían dejar de preguntar por qué no estaba negociando el fin del impasse y que dependía de un puñado de demócratas "detener la locura" y aprobar una iniciativa provisional de gastos que ya recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes.

"Hicimos el trabajo para mantener el gobierno abierto, y ahora depende de los demócratas del Senado", subrayó Johnson.

No se tiene previsto que la Cámara de Representantes celebre sesiones esta semana, lo que centra la atención en el Senado para que tome la iniciativa en cualquier acuerdo en el Congreso, de mayoría republicana. Sin embargo, incluso con la ausencia de los representantes, los líderes republicanos y demócratas han organizado conferencia casi a diario al tiempo que enmarcan sus argumentos y tratan de asignar culpas por el cierre.

Los demócratas insisten en renovar los subsidios para cubrir los costos del seguro de salud para millones de hogares, pero los republicanos han insistido en que eso puede tratarse más adelante. Dicen que los subsidios son un debate separado al de mantener al gobierno financiado por unas semanas mientras las dos partes resuelven sus diferencias en un paquete de gastos para todo el año.

Jeffries dijo el lunes al programa "The Today Show" de la cadena NBC que ya han comenzado a enviarse avisos a los estadounidenses inscritos en los intercambios de seguros de salud establecidos a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, y que esos avisos incluyen aumentos drásticos en las primas del próximo año.

"Eso es lo que la gente está enfrentando ahora mismo, por eso necesitamos abordarlo", aseguró Jeffries.

Agitación económica

El estancamiento se produce en un momento de preocupante incertidumbre económica. Aunque la economía de Estados Unidos ha seguido creciendo este año, las contrataciones han disminuido y la inflación sigue siendo elevada, una vez que los impuestos de importación que ordenó Trump han creado una serie de afectaciones para las empresas y han mermado la confianza en su gobierno. Al mismo tiempo, hay un reconocimiento de que el déficit presupuestario anual de casi dos billones de dólares es financieramente insostenible.

El gobierno de Trump considera el cierre como una oportunidad para ejercer un mayor poder sobre el presupuesto, y varios funcionarios han dicho que ahorrarán dinero al imponer recortes permanentes de empleos a miles de trabajadores del gobierno, una táctica que nunca antes se había utilizado.

Trump aparentemente había insinuado el domingo que los despidos ya estaban ocurriendo, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el mandatario estaba hablando de suspensiones. En esa situación, los trabajadores no pueden presentarse a trabajar, pero regresarán a su trabajo y recibirán pago retroactivo una vez que termine el cierre. Leavitt aclaró que aún se tienen planeados despidos si el cierre continúa.

La posibilidad de despidos agrava una situación ya tensa en la que los legisladores de Washington han tenido problemas para encontrar un punto en común y construir confianza mutua. Los líderes de ambos partidos apuestan a que la opinión pública se ha inclinado a su favor, presionando al otro lado para que ceda.