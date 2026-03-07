Trump exige la rendición iraní

Dubái, EAU.- El presidente estadounidense Donald Trump pareció descartar el viernes el inicio de conversaciones con Irán si éste no manifiesta su "rendición incondicional". Aviones de guerra israelíes bombardearon Beirut y Teherán, mientras que el gobierno iraní lanzó nuevos ataques de represalia contra Israel y países del golfo Pérsico en el séptimo día de la guerra.

Mientras tanto, Rusia le ha proporcionado a Irán información que podría ayudar a Teherán a atacar a las fuerzas de Estados Unidos, según dos funcionarios al tanto de la inteligencia estadounidense sobre el asunto.

En una publicación hecha el viernes en redes sociales, Trump dijo que, tras la rendición de Irán, "y la selección de un(os) líder(es) grandes y aceptables", Estados Unidos y sus aliados ayudarían a reconstruir Irán, haciendo "económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".

Es probable que los comentarios más recientes del presidente estadounidense susciten más preguntas sobre el objetivo final de la guerra. En la guerra han muerto al menos 1,230 personas en Irán, más de 200 en Líbano y aproximadamente una docena en Israel, según funcionarios de esos países. Seis militares estadounidenses han fallecido.

Las fuerzas armadas de Israel reportaron el viernes que habían lanzado "una oleada de ataques a gran escala" sobre Teherán, y que durante la última semana han bombardeado intensamente un extenso búnker subterráneo que los líderes iraníes habían planeado usar durante las hostilidades.

Países de todo el golfo indicaron que interceptaron misiles y drones iraníes el viernes, incluidos ataques dirigidos contra bases de Estados Unidos. En los ataques han muerto al menos 15 civiles en varios países, incluidos Omán, Kuwait, Bahrein y EAU.

Israel ha llevado a cabo oleadas de ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah tiene una amplia presencia, pero que también albergan cientos de millas de civiles.

Las carreteras de la capital libanesa se llenaron de vehículos de personas que intentaban evacuar, mientras el humo se elevaba sobre los distritos del sur de la ciudad. Dos hospitales desalojaron a sus pacientes y al personal.

El ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi, advirtió en una entrevista con el periódico Financial Times que la guerra podría "derribar las economías del mundo", al pronosticar un cierre generalizado de las exportaciones energéticas del golfo Pérsico que podría elevar el precio del petróleo a 150 dólares por barril.