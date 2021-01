Trump insiste que Pence puede "descertificar" resultado de elecciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió esta noche en que el vicepresidente Mike Pence puede revertir a su favor el resultado de las presidenciales del 3 noviembre, en las que ganó el demócrata Joe Biden.

Trump, quien se niega a aceptar su derrota y denuncia, sin presentar pruebas, que hubo fraude en las elecciones, respondió con un comunicado –fechado erróneamente el 5 de enero de 2020- a una nota del diario The New York Times que señala que Pence le habría dicho al mandatario que no está en sus funciones cambiar el resultado electoral durante la sesión de este miércoles del Congreso que debe validar los votos del Colegio Electoral.

"El reporte de The New York Times sobre los comentarios que supuestamente Pence me hizo son fake news. Nunca dijo eso. El vicepresidente y yo estamos totalmente de acuerdo en que él tiene el poder de actuar", señala el comunicado.

"Las elecciones del 3 de noviembre fueron corruptas en estados disputados y en particular no fueron acorde con la Constitución, al hacer cambios a gran escala en las reglas electorales... Eso significa que fueron ilegales", añadió.

"Nuestro vicepresidente tiene varias opciones bajo la Constitución de Estados Unidos. Puede descertificar los resultados y regresarlos a los estados para que los modifiquen y certifiquen. También puede descertificar los resultados ilegales y corruptos y enviarlos a la Cámara de Representantes para una votación por un estado".

Este miércoles, el Congreso se reunirá para certificar los votos electorales de los estados. El papel de Pence es un mero formalismo, como testigo en el evento, y es él quien debe anunciar el resultado final, justo la derrota de Trump, y la suya. Sin embargo, Trump ha dicho que Pence puede cambiar el resultado, lo cual no es cierto.

Poco antes, el Times señaló, citando a fuentes que estuvieron presentes, que durante el almuerzo Pence intentó rebajar las expectativas del mandatario saliente sobre lo que puede hacer en la sesión del miércoles, diciéndole que no creía tener el poder de bloquear la certificación del Congreso.

Aunque legisladores republicanos han dicho que no ratificarán la victoria de Biden y exigen una auditoría en estados reñidos, para cambiar el resultado en los estados se requeriría del aval de legisladores demócratas que controlan la Cámara de Representantes, lo cual no sucederá.