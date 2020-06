Trump minimiza comentarios sobre posible reunión con Maduro

El presidente Donald Trump pareció desdecirse el lunes de sus comentarios de que consideraría reunirse con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, luego que una entrevista generara dudas sobre su apoyo al principal rival del líder socialista, Juan Guaidó.

"Yo sólo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: una retirada pacífica del poder", tuiteó Trump el lunes.

Tal declaración se dio después de que el sitio web de noticias Axios publicara el domingo una entrevista en la Casa Blanca en la que se afirma que Trump hizo comentarios poco entusiastas respecto a reconocer a Guaidó como el mandatario legítimo de Venezuela, el eje de la campaña de 18 meses de Estados Unidos para derrocar a Maduro.

"Pienso que no necesariamente estaba a favor, pero como dije: a algunas personas les gustó, a otras no. A mí me parecía aceptable. No pienso que fuera, ya saben, no pienso que fuera muy trascendente una manera u otra", dijo Trump, de acuerdo con Axios.

También indicó que consideraría reunirse Maduro pese al hecho de que el mandatario venezolano fue imputado recientemente por Estados Unidos de cargos por narcotráfico.

"Quizá lo pensaría... (si) Maduro quisiera reunirse. Y yo nunca me opongo a las reuniones, ustedes saben, rara vez me opongo a las reuniones", declaró Trump, según el reporte de Axios.

"Siempre lo digo, pierdes muy poco con las reuniones. Pero por ahora, las he rechazado", agregó Trump, de acuerdo con el artículo de Axios.

Los comentarios causaron revuelo en las redes sociales en Venezuela, y muchos se preguntaban si Trump estaba retirando su apoyo a la oposición, la cual ha pasado apuros para convocar protestas multitudinarias y no ha podido romper el respaldo militar a Maduro pese a un colapso económico sin precedentes.

Sin embargo, Trump reiteró el lunes su postura antisocialista.

"A diferencia de la izquierda radical, yo siempre me manifiesto en contra del socialismo y a favor del pueblo de Venezuela", aseveró Trump. "¡Mi gobierno siempre ha estado del lado de la libertad y en contra del régimen opresor de Maduro!"

Estados Unidos fue el primero de más de 50 países en respaldar a Guaidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional reclamó los poderes presidenciales a principios de 2019, bajo el argumento de que la reelección de Maduro carecía de validez.

Guaidó fue un invitado inesperado en el discurso de Trump sobre el Estado de la Unión en febrero, donde el presidente estadounidense reconoció a Guaidó como el único "presidente legítimo de Venezuela" y dijo que el aferramiento de Maduro al poder "será roto y destrozado".

Sin embargo, el exasesor de Trump en seguridad nacional, John Bolton, afirma en su libro próximo a publicarse que Trump había titubeado sobre apoyar a Guaidó. En ocasiones, Trump quería tomar medidas militares para derrocar a Maduro, pero también decía que el líder socialista era demasiado fuerte como para ser derrocado por Guaidó, de acuerdo con Bolton.

El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, arremetió contra Trump en un tuit.

"Trump hace fuertes declaraciones sobre Venezuela, pero admira a rufianes y dictadores como Nicolás Maduro", dijo Biden. "Como presidente, yo apoyaré al pueblo venezolano y la democracia".

En Caracas, Maduro dijo en un comunicado por escrito que estaba dispuesto a reunirse con Trump, repitiendo una solicitud que ha hecho antes. El comunicado no abordó el tuit del mandatario estadounidense que mencionaba su salida del poder.

A lo largo del día, la televisora estatal mostró un video en el que aparece Maduro hablando de manera informal con Biden afuera de una reunión en Brasil en 2015. Los dos hombres sonreían, pareciendo tener una conversación cordial.

"Estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Trump", dijo Maduro. "De la misma manera que hablé con Biden, podría hablar con Trump".