Trump ofrece ayuda al Reino Unido para tratar a Boris Johnson

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció este lunes ayuda al Reino Unido para el tratamiento de su primer ministro, Boris Johnson, hospitalizado en cuidados intensivos debido al COVID-19.



"He pedido a dos de las compañías (terapéuticas estadounidenses) líderes, compañías brillantes, han hecho un gran trabajo. Les he pedido que se pongan en contacto con Londres de inmediato", explicó Trump durante su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus.



"Vamos a ver si podemos ser de ayuda -añadió-. Nos hemos puesto en contacto con los médicos de Boris, y vamos a ver qué es lo que pasa, pero (las compañías) están listas para ir (a Londres)".



Trump no entró en detalles, pero dijo que es "un tratamiento muy complejo de las cosas que acaban de desarrollar".



El líder estadounidense, además, lamentó la situación de Johnson y dijo que "una vez te llevan a cuidados intensivos, es algo muy, muy serio, con este virus".



A Johnson lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos la tarde de este lunes al haber empeorado su estado de salud por el cuadro de coronavirus que presenta. El primer ministro británico, de 55 años, dio positivo por COVID-19 hace 11 días y fue ingresado la noche del domingo en el hospital londinense de Saint Thomas ante los síntomas "persistentes" que presentaba.



"Durante esta tarde, el estado del primer ministro ha empeorado y, bajo las recomendaciones de su equipo médico, ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital", señaló su portavoz en un comunicado.



El jefe del Gobierno británico fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico, ubicado cerca del Parlamento británico, en torno a las 18.00 GMT.



Downing Street subrayó que Johnson se encuentra consciente y ha pedido al ministro de Exteriores, Dominic Raab, que ejerza sus funciones cuando sea necesario.