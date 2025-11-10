logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fotogalería

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump ordena ataques letales a narcolanchas: 6 muertos

Trump ordena ataques letales a narcolanchas vinculadas al narcotráfico, resultando en 6 muertos.

Por El Universal

Noviembre 10, 2025 04:15 p.m.
A
Trump ordena ataques letales a narcolanchas: 6 muertos

NUEVA YORK, EU. (ANSA/EL UNIVERSAL).- El secretario del Pentágono, Pete Hegseth, anunció en X que el domingo, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques letales contra embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas, que provocaron seis muertos.

Estas embarcaciones, escribió, "eran conocidas por nuestra comunidad de inteligencia por su vinculación con el narcotráfico, transportaban narcóticos y transitaban por una ruta conocida de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental".

Según el jefe del Pentágono, "ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y cada embarcación transportaba a tres narcoterroristas varones. Los seis murieron. Ningún miembro del servicio militar estadounidense resultó herido".

"Por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas", explicó Hegseth.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ataque de hoy eleva a 76 el número de muertos por ataques militares estadounidenses contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, mientras crece la controversia sobre la legitimidad y legalidad de dichas operaciones, dado que Washington no ha aportado pruebas concretas de sus afirmaciones ni ha revelado la identidad de los fallecidos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump ordena ataques letales a narcolanchas: 6 muertos
Trump ordena ataques letales a narcolanchas: 6 muertos

Trump ordena ataques letales a narcolanchas: 6 muertos

SLP

El Universal

Trump ordena ataques letales a narcolanchas vinculadas al narcotráfico, resultando en 6 muertos.

Mamdani nombra a Dean Fuleihan como vicealcalde en NY
Mamdani nombra a Dean Fuleihan como vicealcalde en NY

Mamdani nombra a Dean Fuleihan como vicealcalde en NY

SLP

AP

Zohran Mamdani nombra a Dean Fuleihan y Elle Bisgaard-Church como parte de su equipo para transformar la política de Nueva York.

Inician negociaciones en COP30 sobre cambio climático
Inician negociaciones en COP30 sobre cambio climático

Inician negociaciones en COP30 sobre cambio climático

SLP

AP

Estados Unidos ausente en negociaciones climáticas de la COP30.

Migrantes venezolanos regresan a Chile tras fracaso en EE.UU.
Migrantes venezolanos regresan a Chile tras fracaso en EE.UU.

Migrantes venezolanos regresan a Chile tras fracaso en EE.UU.

SLP

AP

Más de 8.000 km recorridos para ver frustrado su sueño americano.