Trump promete dividendo arancelario para familias estadounidenses

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump presume que sus aranceles protegen a las industrias estadounidenses, atraen fábricas a Estados Unidos, generan ingresos para el gobierno federal y le otorgan influencia diplomática.

Ahora, también afirma que pueden financiar un inesperado bono para las familias estadounidenses: está prometiendo un generoso dividendo arancelario.

El presidente planteó la idea el domingo en su plataforma de redes sociales Truth Social, cinco días después de que el Partido Republicano perdiera elecciones en Virginia, Nueva Jersey y otros lugares, en gran parte debido al descontento de los votantes con su gestión económica, en particular el alto costo de vida.

Los aranceles están generando tanto dinero, escribió el mandatario, que "se pagará un dividendo de al menos $2.000 por persona, a todos (excluyendo a las personas de altos ingresos)".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los expertos en presupuesto desdeñaron la idea, que evoca el plan del gobierno de Trump para enviar cheques a los estadounidenses con dinero financiado por los recortes presupuestarios implementados por Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

"Los números simplemente no cuadran", dijo Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal en la Fundación Tributaria, una entidad apartidista.

Los detalles son escasos, como cuáles serían los límites de ingresos y si los pagos se extenderían a los niños.

Incluso el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pareció un poco sorprendido por el audaz plan de repartir dividendos. El domingo en "This Week" de ABC, Bessent dijo que no había discutido el dividendo con el presidente y sugirió que podría no significar que los estadounidenses recibirían un cheque del gobierno. En cambio, insinuó Bessent, el reembolso podría tomar la forma de recortes de impuestos.

Los aranceles ciertamente están generando dinero: 195.000 millones de dólares en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, un aumento del 153% respecto a los 77.000 millones en el año fiscal 2024. Pero aún representan menos del 4% de los ingresos federales, y han hecho poco para reducir el déficit presupuestario federal, que fue de 1,8 billones de dólares en el año fiscal 2025.

Los expertos en presupuesto dicen que las matemáticas del dividendo de Trump no son correctas.

John Ricco, analista del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale, calcula que los aranceles de Trump generarán entre 200.000 y 300.000 millones de dólares al año en ingresos. Pero un dividendo de 2.000 dólares, si se distribuyera a todos los estadounidenses, incluidos los niños, costaría 600.000 millones. "Está claro que los ingresos que entran no serían adecuados", manifestó.

Ricco también señaló que Trump no podría simplemente pagar los dividendos por su cuenta. Requerirían legislación del Congreso.

Además, el elemento central de las políticas comerciales proteccionistas de Trump: impuestos de dos dígitos sobre las importaciones provenientes de casi todos los países del mundo, podría no sobrevivir a una impugnación legal que ha llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos.

En una audiencia la semana pasada, los jueces se mostraron escépticos sobre la afirmación de la administración federal de tener un poder amplio para declarar emergencias nacionales para justificar los aranceles. Trump ha eludido al Congreso, que tiene la autoridad constitucional de aplicar los impuestos, incluidos los aranceles.

Si el tribunal anula los aranceles, el gobierno de Trump podría tener que reembolsar dinero a los importadores que los pagaron, en lugar de enviar cheques de dividendos a las familias estadounidenses. (Trump podría encontrar otras formas de imponer aranceles, incluso si pierde en la Corte Suprema; pero podría ser engorroso y llevar tiempo).

Los economistas y analistas presupuestarios convencionales señalan que los aranceles son pagados por los importadores estadounidenses, quienes generalmente trasladan el costo a sus clientes a través de precios más altos.

El plan de dividendos "no da en el blanco", dijo York, de la Fundación Tributaria. "Si el objetivo es brindar alivio para los estadounidenses, simplemente eliminen los aranceles".