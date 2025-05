Donald Trump y el avión presidencial de Qatar

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump aceptará un lujoso avión jumbo Boeing 747-8 como regalo de la familia gobernante de Qatar durante su viaje al Oriente Medio la próxima semana, y funcionarios de Estados Unidos podrían convertirlo en un posible avión presidencial, según informes.

ABC News informó que Trump utilizará el avión como una nueva versión del Air Force One hasta poco antes de dejar el cargo en enero de 2029, cuando la propiedad será transferida a la fundación que supervisa su aún no construida biblioteca presidencial.

Se espera que el regalo sea anunciado cuando Trump visite Qatar como parte de un viaje que también incluye paradas en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, el primer viaje extranjero extendido de su segundo mandato. El gobierno de Qatar no respondió a una solicitud de comentarios el domingo por la noche.

Qatar es el hogar de la aerolínea estatal Qatar Airways. El país también ha trabajado para mantener una relación cercana con Trump después de que aparentemente él apoyó un boicot a Doha por parte de cuatro naciones árabes en su primer mandato. Más tarde en su mandato, Trump elogió a Qatar.

Funcionarios de la administración, anticipando preguntas sobre el presidente aceptando un regalo tan grande de un gobierno extranjero, han preparado un análisis argumentando que hacerlo sería legal, según ABC. Pero la Cláusula de Emolumentos de la Constitución, Artículo I, Sección 9, Cláusula 8, prohíbe a cualquier persona que ocupe un cargo gubernamental aceptar cualquier presente, emolumento, cargo o título de cualquier "Rey, Príncipe o Estado extranjero", sin el consentimiento del Congreso.

Trump tiene la intención de convertir el avión qatarí en una aeronave en el que pueda volar como presidente, y la Fuerza Aérea planea agregarle comunicaciones seguras y otros elementos clasificados.

Pero aún tendrá capacidades más limitadas que los aviones existentes que fueron construidos para servir como Air Force One, así como otros dos aviones actualmente en construcción, según un exfuncionario de Estados Unidos que fue informado sobre el avión y habló el domingo bajo condición de anonimato para comentar sobre planes que aún no se han hecho públicos.

Los aviones existentes utilizados como Air Force One están fuertemente modificados con capacidades de supervivencia para el presidente para una variedad de contingencias, incluyendo blindaje contra radiación y tecnología antimisiles. También incluyen sistemas de comunicación para permitir que el presidente permanezca en contacto con el Ejército y emita órdenes desde cualquier lugar del mundo.

El funcionario dijo a The Associated Press que sería posible agregar rápidamente algunas contramedidas y sistemas de comunicación al avión qatarí, pero que sería menos capaz que los aviones actuales de Air Force One o los reemplazos largamente retrasados.

Ni el avión qatarí ni el próximo avión VC-25B tendrán las capacidades de reabastecimiento en vuelo del actual avión VC-25A, que es el que el presidente utiliza actualmente, dijo el funcionario.

El Air Force One es un Boeing 747 modificado. Existen dos y el mandatario vuela en ambos, que tienen más de 30 años. Boeing Inc. tiene el contrato para producir versiones actualizadas, pero la entrega se ha retrasado mientras la compañía ha perdido miles de millones de dólares en el proyecto.

La entrega se ha pospuesto para algún momento en 2027 para el primer avión y en 2028 —el último año completo de Trump en el cargo— para el segundo.

ABC dijo que el nuevo avión es similar a un avión Boeing de 13 años que Trump visitó en febrero, mientras estaba estacionado en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach y él pasaba el fin de semana en su club Mar-a-Lago.

El negocio familiar de Trump, la Organización Trump, que ahora es dirigido en gran parte por sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, tiene vastos y crecientes intereses en el Oriente Medio. Eso incluye un nuevo acuerdo para construir un lujoso complejo de golf en Qatar, en asociación con Qatari Diar, una empresa inmobiliaria respaldada por el fondo soberano de ese país.

Funcionarios de la administración han desestimado las preocupaciones sobre los intereses políticos del presidente mezclados con los beneficios comerciales de la familia. Señalan que los activos de Trump están en un fideicomiso administrado por sus hijos y que un acuerdo de ética voluntario publicado por la Organización Trump en enero prohíbe a la empresa realizar acuerdos directamente con gobiernos extranjeros.

Pero ese mismo acuerdo permite acuerdos con empresas privadas en el extranjero. Eso es una desviación del primer mandato de Trump, cuando la organización publicó un pacto de ética que prohibía tanto los acuerdos con gobiernos extranjeros como con empresas extranjeras.

Cuando se le preguntó el viernes si el presidente podría reunirse con personas vinculadas al negocio de su familia durante su próximo viaje, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que era "ridículo" sugerir que Trump "está haciendo algo para su propio beneficio".