Trump reconoce a Colón, con estatua

Annapolis, Maryland.- Una estatua de Cristóbal Colón ha sido colocada en los terrenos del Edificio Eisenhower de Oficinas Ejecutivas, adyacente a la Casa Blanca, en un nuevo esfuerzo del gobierno del presidente Trump por reconocer al controvertido explorador.

La estatua es una réplica de otra que fue arrojada al puerto de Baltimore en 2020, en un momento de protestas en todo el país contra el racismo institucional.

John Pica, cabildero de Maryland y presidente de Italian American Organizations United, dueño de la estatua, comentó: "Estamos encantados de que la estatua haya encontrado un lugar donde pueda brillar en paz".

La estatua, hecha en su mayor parte de mármol, fue creada por Will Hemsley, un escultor radicado en Centreville, en la Costa Oriental de Maryland.

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La estatua original fue derribada por manifestantes el 4 de julio de 2020 y arrojada al Inner Harbor de Baltimore dentro de la oleada de indignación por la muerte de George Floyd a manos de la policía.

Fue una de muchas estatuas de Cristóbal Colón que fueron vandalizadas aproximadamente en la misma época.