Trump revisa propuesta iraní

West Palm Beach, Flo.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que está revisando una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra, pero también expresó escepticismo de que derive en un acuerdo.

"Les informaré al respecto más tarde", manifestó antes de abordar el Air Force One. "Ahora me van a dar la redacción exacta".

Poco después de hablar con los reporteros, Trump efectuó una publicación en redes sociales sobre la nueva propuesta, en la que dijo que "no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años".

Dos medios semioficiales iraníes, Tasnim y Fars, presuntamente cercanos a la Guardia Revolucionaria iraní, indicaron que Teherán ha enviado una propuesta de 14 puntos a través de Pakistán, en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos. Los medios estatales iraníes no han informado sobre la nueva propuesta. Pakistán ha acogido negociaciones previas entre Irán y Estados Unidos.

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Washington les ha advertido a las compañías navieras que podrían enfrentar sanciones por pagarle a Irán para pasar de manera segura por el estrecho de Ormuz, lo que incrementa la presión en el enfrentamiento por el control del mismo.

Empeora salud de activista

La salud de la abogada iraní de derechos humanos Narges Mohammadi , quien se encuentra encarcelada, corre "muy alto riesgo", dijeron el sábado su fundación y su familia, y agregaron que el Ministerio de Inteligencia de Irán se oponía a su traslado a Teherán para que recibiera tratamiento por parte de sus propios médicos.

Mohammadi, de poco más de 50 años y laureada con el Premio Nobel de la Paz, fue trasladada de urgencia el viernes a un hospital en Zanjan, en el noroeste de Irán, tras sufrir una crisis cardíaca y un desmayo. Su familia ha dicho que su salud ha empeorado, en parte por una golpiza que recibió durante su arresto en diciembre.

Antes de su arresto el 12 de diciembre, Narges Mohammadi ya cumplió una condena de 13 años y nueve meses de cárcel por cargos de colusión contra la seguridad del Estado y propaganda contra el gobierno de Irán, pero desde finales de 2024 había sido liberada con un permiso por cuestiones médicas.