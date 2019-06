Trump tilda de "noticia falsa" la multitudinaria protesta en Londres

Galería 1 de 11

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de "noticia falsa" (fake news) la multitudinaria protesta celebrada en Londres contra su viaje de Estado al Reino Unido.



En una rueda de prensa conjunta con la primera ministra británica, Theresa May, en la sede del Foreign Office, el mandatario estadounidense, que se encuentra en este país desde el lunes, dijo que tanto ayer como hoy ha visto como "miles de personas" le vitorean por las calles de la capital, algo que no ha documentado ningún medio nacional.



Trump restó importancia al hecho de que decenas de miles de ciudadanos marchen este martes por el centro de la ciudad, comenzando por el céntrico enclave de la plaza de Trafalgar, para mostrar su rechazo a las políticas del presidente, con gritos de repulsa contra su presencia en el Reino Unido.



Preguntado por esta movilización, afirmó que solo había visto hoy "una pequeña protesta" contra él frente a lo publicado por los medios, que consideró falso.



En cuanto a la intervención del líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, en la protesta de hoy ante Whitehall -donde están los edificios gubernamentales-, comentó que, para él, Corbyn es, "de alguna manera, una fuerza negativa".



En este sentido, indicó que no conoce personalmente al político izquierdista y que éste había solicitado reunirse con él durante su visita oficial al país, una invitación que él declinó.



Recordó que Corbyn ha sido "crítico" con él y que a él no le gusta ese tipo de gente.



Trump arremetió de nuevo contra el alcalde de Londres, el también laborista Sadiq Khan, a quien ya había criticado anteriormente en un tuit, desencadenando una polémica.



"Creo que no ha sido muy buen alcalde por lo que yo entiendo. Ha hecho un trabajo pobre, la delincuencia está subiendo, hay muchísimos problemas y no creo que él deba criticar a un representante de EE.UU. que puede hacer muchísimo bien por el Reino Unido", opinó sobre Khan.



El pasado domingo, en un artículo divulgado por el dominical "The Observer", el alcalde había comparado el lenguaje utilizado por el mandatario estadounidense para movilizar a sus seguidores con el de "los fascistas del siglo XX".



Además, Khan también había criticado los honores con que Trump está siendo recibido en este país.



Según señaló hoy Trump, el edil "debería ser positivo, no negativo", y "es una fuerza negativa, no una fuerza positiva".



"Si miran lo que ha dicho, hiere a las personas de este gran país y creo que realmente debería concentrarse en su trabajo, sería muchísimo mejor si hiciera eso. Podría enderezar algunos de los problemas que ha ocasionado", agregó.