Grupo árabe-estadounidense cambia de nombre tras comentarios de Trump sobre Gaza

LANSING, Michigan, EE.UU. (AP) — Un grupo que desempeñó un papel clave en la promoción del voto a Donald Trump entre el electorado árabe-estadounidense junto con sus aliados está cambiando de nombre después de que el presidente dijera que Estados Unidos "tomaría el control" de la Franja de Gaza.

Bishara Bahbah, presidente del grupo anteriormente conocido como Arab Americans for Trump (Árabes Estadounidenses por Trump), dijo durante una entrevista telefónica con The Associated Press el miércoles que el grupo ahora se llamaría Arab Americans for Peace (Árabes Estadounidenses por la Paz).

El cambio de nombre se produjo después de que Trump realizara una conferencia de prensa el martes junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca y propusiera que Estados Unidos tomara la "propiedad" en la reurbanización del área para convertirla en "la Riviera de Oriente Medio".

"Cuando se habla de lo que el presidente quiere hacer con Gaza, obviamente nos oponemos por completo a la idea del traslado de palestinos de cualquier lugar de la Palestina Histórica", declaró Bahbah. "Y por eso no queríamos quedarnos atrás en cuanto a impulsar la paz, porque ése ha sido nuestro objetivo desde el principio".

Arab Americans for Trump ayudó a dirigir los esfuerzos de captación de votos a favor de Trump de cara a las elecciones presidenciales de 2024 en estados indecisos como Michigan y Arizona.

El grupo, independiente de la campaña de Trump, facilitó frecuentemente reuniones entre líderes de la comunidad árabe-estadounidense y aliados de Trump, incluyendo a Richard Grenell, que ahora sirve como enviado de Trump para misiones especiales, y Massad Boulos, el suegro de la hija de Trump, Tiffany, y ahora asesor sénior en asuntos árabes y de Oriente Medio.

En las elecciones de 2024, Trump se convirtió en el primer candidato presidencial republicano en ganar Dearborn, Michigan —hogar de la mayor concentración de árabes-estadounidenses de la nación— desde el año 2000 en su camino a ganar el estado. Trump visitó Dearborn el primero de noviembre.

Bahbah dijo que el grupo había estado pensando en cambiar su nombre desde "hace un tiempo" y finalmente tomó la decisión el martes. Pero Bahbah había dicho durante una entrevista telefónica justo antes de la conferencia de prensa de Trump con Netanyahu el martes por la noche que el nombre del grupo era Árabes Americanos por Trump.

En un comunicado de prensa emitido el miércoles por Arab Americans for Peace, el grupo dijo que sus miembros "aprecian la oferta del presidente de limpiar y reconstruir Gaza" pero "tienen problemas con la sugerencia del presidente de tomar control de Gaza y remover a sus habitantes palestinos".