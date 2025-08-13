Trump y el zar fronterizo toman medidas contra cárteles

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, aseguró este miércoles que Trump cumplirá su promesa de "borrar a los cárteles de la faz de la Tierra", luego de la entrega, por parte de México, de 26 delincuentes, incluyendo narcotraficantes, el martes.

En entrevista para el programa "The Story", de Fox News, la periodista Martha MacCallum preguntó a Homan sobre la entrega de estos 26 criminales por parte de México y las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de que fuerzas especiales de Estados Unidos emprendan acciones contra los cárteles mexicanos de la droga.

"En la Convención Republicana dije que Donald Trump borraría a los cárteles de la faz de la Tierra, que los designaría organizaciones terroristas, y es lo que ha hecho", indicó Homan.

Acusó que "los cárteles de la droga han asesinado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas del mundo combinadas".

Homan dijo que "el presidente Trump se ha comprometido con el pueblo estadounidense a hacer seguro Estados Unidos de nuevo. Va a salvar vidas. Va a acabar con los cárteles y borrarlos de la faz de la Tierra. Es exactamente lo que está haciendo".

El secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que se entregó a los 26 delincuentes a Estados Unidos como medida de seguridad nacional, y que el gobierno de Trump se comprometió a que no los condenará a la pena de muerte.

"Esta acción se realizó como medida para impedir que, desde prisión, continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos", dijo García Harfuch.

En el grupo de los 26 había narcotraficantes como Abigael González Valencia, jefe de "Los Cuinis", considerado el brazo financiero del CJNG y cuñado del líder de grupo criminal, Nemesio Oseguera ("El Mencho"). Este miércoles, González Valencia se declaró no culpable de los delitos que se le imputan, durante su primera comparecencia en una corte de Washington D.C.

También fue incluido Servando Gómez Martínez, apodado "La Tuta", quien fuera uno de los jefes La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, y señalado de ser uno de los criminales mexicanos más violentos.