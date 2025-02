Acuerdo de paz entre Trump y Putin en Ucrania

KHMELNYTSKI, Ucrania (AP) — Funcionarios rusos y medios estatales adoptaron un tono triunfante el jueves después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desechara tres años de política estadounidense y anunciara que probablemente se reunirá pronto con el presidente ruso Vladímir Putin para negociar un acuerdo de paz en la guerra de casi tres años en Ucrania.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó el jueves que no aceptará ningún acuerdo sobre Ucrania que no incluya a su país en las negociaciones.

El cambio de rumbo de Trump parecía identificar a Putin como el único actor que importa para poner fin a los combates y parecía destinado a dejar de lado a Zelenskyy, así como a los gobiernos europeos, en cualquier negociación de paz. El mandatario ucraniano describió recientemente esa perspectiva como "muy peligrosa".

Putin ha sido marginado por Occidente desde la invasión de Rusia a su vecino en febrero de 2022, y en 2023 la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra.

El anuncio de Trump creó una enorme agitación diplomática, que podría presagiar un momento decisivo para Ucrania y Europa.

Rusia se regocija por el papel protagónico de Putin

"Para nosotros, la postura del gobierno actual (de EEUU) es mucho más atractiva", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el jueves.

Autoridades rusas y medios respaldados por el Estado se mostraron triunfantes después de la llamada del miércoles entre Trump y Putin, que duró más de una hora.

"Los presidentes de Rusia y de Estados Unidos han hablado por fin. Esto es muy importante en sí mismo", destacó el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Dmitry Medvedev, en un comunicado en línea.

El legislador senior Alexei Pushkov afirmó que la llamada "pasará a la historia de la política y la diplomacia mundial".

"Estoy seguro que en Kiev, Bruselas, París y Londres ahora están leyendo la extensa declaración de Trump sobre su conversación con Putin con horror y no pueden creer lo que ven", escribió Pushkov en su aplicación de mensajería.

La agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti publicó en una columna de opinión que "Estados Unidos finalmente le hizo daño a Zelenskyy de verdad", añadiendo que Trump había encontrado "un punto común" con Putin.

"Esto significa que la fórmula ´nada sobre Ucrania sin Ucrania´ —una vaca sagrada para Zelenskyy, la Unión Europea y el gobierno anterior de Estados Unidos— ya no existe. Además, la opinión de Kiev y Bruselas (la Unión Europea) no le interesa en absoluto a Trump", agregó.

El tabloide pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda fue aún más lejos y publicó una columna que en el titular afirmaba que "Trump firmó la sentencia de muerte de Zelenskyy".

"El mito de Rusia como un ´paria´ en la política global, cuidadosamente inflado por la propaganda occidental, ha estallado con un gran estruendo", decía la columna.

Zelenskyy no aceptará un acuerdo sin consulta

En sus primeros comentarios a los periodistas desde que Trump sostuvo llamadas individuales primero con Putin y luego con Zelenskyy, el líder ucraniano dijo que lo principal era "no permitir que todo se desarrollara según el plan de Putin".

"No podemos aceptar, como país independiente, ningún acuerdo (realizado) sin nosotros. Lo expreso muy claramente a nuestros socios: no aceptaremos ninguna negociación bilateral sobre Ucrania, no sobre otros temas, sino cualquier conversación bilateral sobre Ucrania sin nosotros", enfatizó Zelenskyy durante su visita a una planta nuclear en el oeste de Ucrania.

Zelenskyy agregó que durante su conversación con Trump el miércoles, el presidente de Estados Unidos le indicó que deseaba hablar con ambos mandatarios, el ruso y el ucraniano, al mismo tiempo.

"Él nunca mencionó en la conversación que Putin y Rusia eran una prioridad. Hoy, confiamos en estas palabras. Para nosotros es muy importante preservar el apoyo de Estados Unidos", afirmó Zelenskyy.

Suenan las alarmas en Europa y la OTAN

Trump parece dispuesto a lograr un acuerdo por encima de Ucrania y los gobiernos europeos.

También desvaneció efectivamente las esperanzas de Ucrania de convertirse en parte de la OTAN, que la alianza indicó hace menos de un año que era un paso "irreversible", o de recuperar las partes de su territorio, estimadas en cerca del 20% del país, capturadas hasta ahora por el ejército ruso.

El enfoque del gobierno estadounidense hacia un posible acuerdo es notablemente cercano a la visión de Moscú sobre cómo debería terminar la guerra. Eso ha causado alarma y tensión dentro de la alianza de 32 naciones de la OTAN y de la Unión Europea de 27 naciones.

Algunos gobiernos europeos que temen que sus países también puedan estar en la mira del Kremlin se alarmaron por el nuevo rumbo de Washington, señalando que deben tener un lugar en la mesa de negociaciones.

"Ucrania, Europa y Estados Unidos deberían trabajar juntos en esto. JUNTOS", escribió el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en las redes sociales el miércoles.

Otros se mostraron escépticos ante las propuestas de Trump y enfriaron su optimismo.

"Así como Putin no tiene intención de detener las hostilidades incluso durante posibles conversaciones, debemos mantener la unidad occidental y aumentar el apoyo... a Ucrania, y la presión política y económica sobre Rusia", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna. "Nuestras acciones deben mostrar que no estamos cambiando de rumbo".

Un soldado ucraniano se resigna a que Trump y Putin dialoguen

Un soldado de la 53ra Brigada de Ucrania que combate en la región oriental de Donetsk dijo que era normal que Trump y Putin se hablaran.

"Si el diálogo es una forma de influir en la situación, entonces que hablen, pero que sea lo suficientemente significativo para que sintamos los resultados de esas conversaciones", dijo el soldado, insistiendo en el anonimato debido a los riesgos de seguridad para su familia en territorio ucraniano ocupado.

Pero se dijo escéptico sobre las negociaciones, dado que las demandas incompatibles presentadas anteriormente por Rusia y Ucrania.

"Las condiciones son inaceptables para todos. Lo que proponemos no les funciona a ellos, y lo que ellos proponen es inaceptable para nosotros", agregó. "Por eso, yo creo, como probablemente cada soldado aquí, que esto sólo puede resolverse por la fuerza".

Un oficial del ejército ucraniano, que dijo estar en contacto con más de 40 brigadas, indicó que las tropas con las que habla regularmente no quieren un acuerdo de paz a ningún precio, incluso cuando están desesperadas por más ayuda militar occidental.

"Las existencias que tenemos actualmente, en términos de municiones, son suficientes para dos o tres semanas, tal vez un mes", dijo a The Associated Press, pidiendo que no se usara su nombre porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

"Definitivamente no podemos solucionarlo solos", añadió.