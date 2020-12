Turba roba más de 25 mil gallinas de granja avícola en el norte de Colombia

Barranquilla (Colombia), 29 dic (EFE).- Una granja avícola ubicada en el norte de Colombia fue saqueada por una turba que robó más de 25.000 gallinas ponedoras luego de que corriera el rumor de que el propietario había sido capturado por las autoridades, informó este martes la Policía.

El hecho ocurrió en una zona rural del municipio de Repelón, en el sur del departamento del Atlántico, del que Barranquilla es su capital.

El comandante operativo de la Policía del Atlántico, teniente coronel Fredy Patiño, dijo a periodistas que previo a la Navidad un trabajador de la granja supuestamente hizo correr el rumor de que el propietario del predio había sido capturado por la Policía, lo que llevó a los habitantes del caserío Villa Rosa, población cercana, a llegar hasta el predio y robar las aves de corral.

El oficial indicó que las pérdidas por el robo y los daños causados por la turba a la granja, de propiedad de la empresa Agro Superior, son superiores a los 600 millones de pesos (unos 173.000 dólares).

Luego de que se hiciera público la entrada violenta a la granja y el robo de las gallinas, los propietarios formularon la denuncia ante las autoridades y divulgaron un video tomado por trabajadores en el cual se observa cuando la turba llegó.

En declaraciones a medios locales, el representante legal de la empresa Agro Superior, Darío Raggio, manifestó que ante la situación no podrán seguir con las actividades en la región.

El sorprendido empresario añadió a la emisora la FM que "con las gallinas acabaron y literalmente devastaron todo; se llevaron alrededor de unos 25.000 animales y gallinas ponedoras que estaban en la mitad de su ciclo de postura".

"Es la primera vez que sucede algo así. Me asombró la magnitud de los hechos. Hoy por hoy, de verdad no tengo la intención de continuar por cuestiones muy obvias", aseguró Raggio, quien dijo que su socio está en Estados Unidos y "no quiere venir a Colombia".