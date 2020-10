Twitter retira comentario ofensivo de exprimer ministro malasio sobre Francia

Uno de los episodios más terribles que vivió Tatiana en su vida fue cuando estuvo casada con Andrés Puentes, y con lágrimas en los ojos, por momentos, narró a Yordi Rosado su experiencia que vivió desde muy joven.

La llamada "Reina de los niños" fue la invitada del conductor en su programa "La entrevista con Yordi Rosado", ahí la cantante y actriz reveló algunos pasajes de su vida dentro de la carrera como por ejemplo el problema que siempre ha tenido con el peso, su gusto por las sirenas, el complejo que tiene por sus pompis, pero sobre todo la época de terror que vivió cuando se casó con el empresario.

La charla como siempre inicio de lo más ligera, ahí Tatiana Palacios Chapa, nombre completo, platicó cómo fue si entrada al mundo del espectáculo, y lo que sufrió para mantenerse esbelta.

Tras los buenos, recuerdos, Yordi por fin tocó, el que para Tatiana ha sido el peor en su vida, desde que conoció a Puentes, de quien asegura, la usó para pagar sus deudas, ya que tenía muchas y que lo catalogó como una persona psicópata.

A pregunta directa del quien fuera compañero de Adal Ramones en el programa "Otro Rollo", cómo fue el primer encuentro de ella con quien en un futuro se iba a casar, Tatiana respondió que fue cuando ella apenas tenía 16 años y que estaba tocando las puertas y mieles de la fama.

Fue él quien la contrató para cantar en uno de sus antros, antes llamados centros nocturnos o discotecas, ahí, asegura ella, él le comentó a uno de sus amigos que se iba a casar, cuando tuviera la mayoría de edad, con la cantante para que le resolviera la vida. Y así Puente se lo dijo directamente a la madre de Tatiana, quien en ese entonces era su mánager. Recordó también que si exesposo le llevaba 13 años más.

También dio a conocer que Puentes no era ni representante ni dueño de nada, que lo único que tenía era miles de deudas por todos lados y que todo lo tenía embargado.

"Hay personalidades que tiene algo de psicópatas, y se ve en muchas series y películas, y sí pasa. Hasta que no lo vive la persona no puede juzgarte del ¿por qué se aguantó?, ¿cómo se dejó? Vives en un terror, en un miedo y en un control que te desvalida de todo, o sea te quitan tu validez como persona y te la crees.

"Es como un niño, si le dices todos los días 'eres un bruto', 'no sirves para nada', pues se la va a creer", aseguró.

Tatiana siguió relatando cómo fue que a los 18 años, la empezó a seducir, pero no sólo a ella sino también a su madre. Explicó que ya había una amistad, y pese a que a ella no le gustaba, poco a poco se fue metiendo en su vida familiar hasta que consiguió ser su novio, en ese punto confesó que ella vivió aterrada desde los tres meses de noviazgo por como se comportaba, que no lo quería, pero como siempre fue adicta a la adrenalina y él lo sabía, pues la mantuvo a su lado.

"No me gustaba, pero caen bien, porque todos los estafadores, repretransantes (sic) o psicópatas, son encantadores cuando quieren algo", aseguró, para luego rematar que también fue muy celoso.

Relató que ya casada con Andrés, ella vivió un infierno

"Una relación así de violencia intrafamiliar, es como un secuestro. La agresión es muy dura, pero con una pomada el moretón se quita. La agresión constante de 'no vales nada', 'eres una buena para nada', 'no eres buena madre', 'estás gorda'..., es muy difícil de superarla.

Fue entonces que decidió huir con sus dos hijos de la casa en la que la mantenía "secuestrada" y tras 10 años de matrimonio tuvo que soportar luego burlas y que vivió totalmente atormentada por él, ya que tenía control absoluto de ella y de su carrera y que cada vez que quería hacer algo, él la bloqueaba.

"No puedes decir nada, porque te va peor, vives aterrorizada, es una agresión constante y a parte te lo dicen 'si te llevas a los niños te mato'... Tengo mails todavía los guardo, pero no servían como prueba legal en esa época.

"Fue muy difícil vivirlo públicamente... yo no busqué el escándalo, no busqué nada de eso, me juzgaron y hasta la fecha, hablaban mal de mí, o hacían la pregunta errónea... Fue muy denigrante, me duele cómo me juzgaban, cómo se burlaban del momento más terrible de mi vida", narró Tatiana con lágrimas en los ojos.