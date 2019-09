Uber rediseña su aplicación para dar más visibilidad al servicio Eats

Uber anunció este jueves un rediseño en profundidad de su aplicación con tres objetivos fundamentales: garantizar la seguridad de los pasajeros, aumentar su fidelidad a la marca y potenciar, dotando de mayor visibilidad, el servicio de entrega de comidas Uber Eats.



En un evento en San Francisco (California, EE.UU.), donde la compañía tiene su sede, el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, explicó que su voluntad es convertir la plataforma de alquiler de vehículos con conductor en "un sistema operativo para el día a día".



El mayor cambio que los usuarios experimentarán nada más acceder a la aplicación es que se ha eliminado el habitual mapa en que se observan los coches en circulación y se ha sustituido por dos opciones: viajar o pedir comida mediante Eats.



Eats es el segmento de negocio de mayor crecimiento de Uber, y la empresa lleva tiempo destinando esfuerzos a promocionarlo, pero el anuncio de hoy supone la apuesta más agresiva hasta la fecha en este sentido, ya que al subirlo al primer nivel, inevitablemente relega relativamente su servicio tradicional y más asociado a ella: el transporte de viajeros.



Probablemente por lo arriesgado de la operación, no todos los usuarios experimentarán este cambio a partir de hoy, sino que en paralelo Uber también está probando otra pantalla de inicio en otros usuarios en la que sigue apareciendo el mapa y la opción de Eats gana relevancia, pero sigue a un segundo nivel.



Al margen de Eats, la empresa de San Francisco también ha integrado en su nueva versión de la aplicación varias novedades relativas a la seguridad de los pasajeros y los conductores, tratando así de dar respuesta a algunos casos mediáticos de violencia o delitos cometidos en el transcurso de viajes en Uber.



Una de estas nuevas medidas es la verificación de que el automóvil al que sube el pasajero es el correcto mediante un sistema voluntario de código PIN de cuatro dígitos que el cliente recibirá en su teléfono móvil y que deberá comunicar al conductor antes de iniciar el viaje.



Uber también permite a partir de ahora informar sobre incidencias durante el transcurso del viaje (anteriormente el cliente tenía que esperar a que este hubiese acabado), y se ha añadido una opción que envía automáticamente un mensaje de texto predefinido a las autoridades locales en caso de emergencia.



Otro aspecto que la empresa ha incluido en esta nueva versión para mejorar la seguridad no solo de los pasajeros sino también del resto de usuarios del espacio público es un sistema de alerta que notificará al cliente cuando su destino se encuentre cerca de un carril bici, de manera que estos puedan asegurarse de que no viene ningún ciclista antes de salir del vehículo.



En cuanto a la fidelización de los clientes, Uber anunció cambios en su suscripción mensual Pass, que ahora ofrece ventajas como precios fijos, reparto gratuito de comida y viajes gratuitos en bicicletas o patinetes de la compañía a un precio de 24,99 dólares al mes.