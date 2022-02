Ucrania asegura que todo está "bajo control" y pide no sembrar pánico

KIEV, Ucrania (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró hoy que "todo está bajo control" y pidió no sembrar el pánico ante la advertencia de EEUU de un posible ataque ruso la próxima semana, una eventualidad que él no pudo confirmar.



"Como presidente tengo que decir la verdad a la población. Y la verdad es que tenemos diferentes informaciones. Y ahora el mejor amigo de los enemigos es el pánico en nuestro país. Y toda esta información solo ayuda al pánico y no nos ayuda a nosotros", dijo en una comparecencia en la región de Jersón, al sur del país.

Zelenski, quien supervisó los ejercicios militares ucranianos en la zona, dijo que no puede decir si Rusia atacará en los próximos días Ucrania.

"No puedo decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo (con el análisis estadounidense). Reunimos información y la analizamos. No es tan simple y por eso no puedo dar una respuesta simple", indicó al ser preguntado por la advertencia de Washington.

Admitió que Rusia podría atacar "cualquier día", como lo hizo en 2014 en el este del país cuando Ucrania no se lo creía, pero insistió en la necesidad de "analizar toda la información que tenemos y es mucha".

"Hay demasiada información" sobre una invasión de Rusia en Ucrania, dijo, antes de instar a todos aquellos que tengan certeza sobre una nueva agresión rusa a que le proporcionen esos datos.

"Si usted u otras personas tienen información adicional sobre una invasión al 100 % (certera) de Ucrania por parte de la Federación Rusa proporciónenme esa información", dijo.

El diario estadounidense Político afirmó que EEUU ha dicho a sus aliados que Rusia comenzará un ataque tan pronto como el próximo día 16.

"Tenemos en cuenta toda la información y la agradecemos, pero tenemos que analizar bien cualquier dato, evaluar los riesgos", subrayó.

"Esto no comenzó ayer, esto comenzó en 2014, de manera que estamos preparados", enfatizó.

"Tenemos que confiar en nuestra propia fortaleza. Entendemos que estas cosas pueden ocurrir sin aviso, de manera que lo más importante es que estemos preparados para todo. En eso trabajamos exactamente. Estamos listos para cualquier paso de cualquier lado, desde cualquier frontera", aseguró.