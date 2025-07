Ucrania ataca base aérea rusa en escalada del conflicto

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania aseguró haber atacado una base aérea rusa el sábado, al tiempo que Rusia continuó impactado Ucrania con cientos de drones durante la noche como parte de una campaña de bombardeos intensificada que ha desvanecido aún más las esperanzas de un avance en los esfuerzos por poner fin a la guerra de más de tres años.

El Estado Mayor General del ejército de Ucrania informó el sábado que las fuerzas ucranianas habían atacado la base aérea de Borisoglebsk en la región de Voronezh, Rusia, describiéndola como la "base principal" de los aviones de combate rusos Su-34, Su-35S y Su-30SM.

En una publicación en Facebook, el Estado Mayor General indicó que impactó un depósito que contenía bombas planeadoras, un avión de entrenamiento y "posiblemente otros aviones".

Las autoridades rusas no han emitido declaraciones al respecto.

Tales ataques contra bases aéreas rusas tienen como objetivo mermar la capacidad militar de Rusia y demostrar la capacidad de Ucrania para dañar objetivos de alto valor en Rusia. El mes pasado, Ucrania aseveró que destruyó más de 40 aviones rusos estacionados en varios aeródromos en el interior del territorio ruso en un ataque sorpresa con drones.

Rusia lanzó 322 drones y señuelos hacia Ucrania durante la noche del sábado, de acuerdo con la fuerza aérea de Ucrania. De estos, 157 fueron derribados y 135 se perdieron, probablemente debido a interferencias electrónicas.

Según la fuerza aérea, la región occidental de Khmelnytskyi en Ucrania fue el principal objetivo del ataque. El gobernador regional, Serhii Tyurin, dijo el sábado que no se habían reportado daños, heridos ni muertes.

Rusia ha estado intensificando sus ataques de largo alcance sobre Ucrania. Oleadas de drones y misiles apuntaron a Kiev durante la noche del viernes en el mayor asalto aéreo desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El sábado, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que el número de personas muertas en el asalto había aumentado a dos. Otras 26 personas resultaron heridas.

La nueva ola de ataques se produjo después que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijera el viernes que sostuvo una llamada telefónica "muy importante y productiva" con su homólogo estadounidense Donald Trump.

Ambos discutieron cómo podrían fortalecerse las defensas aéreas ucranianas, la posible producción conjunta de armas entre Estados Unidos y Ucrania, y los esfuerzos más amplios liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, según un comunicado de Zelenskyy.

Cuando se le preguntó el viernes por la noche sobre la llamada, Trump respondió que "tuvimos una muy buena llamada, creo".

Y ante la pregunta sobre encontrar una manera de terminar con los combates, Trump señaló: "No lo sé. No puedo decir si eso va a suceder o no".

Estados Unidos ha congelado algunos envíos de ayuda militar a Ucrania, incluyendo misiles de defensa aérea cruciales. Los principales patrocinadores europeos de Ucrania están considerando cómo pueden ayudar a compensar la falta. Zelenskyy dice que hay planes en marcha para desarrollar la industria armamentista nacional de Ucrania, pero aumentar la producción llevará tiempo.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que derribó 94 drones ucranianos durante la noche del sábado, junto con 12 drones adicionales el sábado por la mañana. No se reportaron bajas.