Zelenskyy y Austin afirman que la ayuda militar a Ucrania debe continuar bajo Trump

BASE AÉREA RAMSTEIN, Alemania (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin utilizaron su última reunión el jueves para presionar a la administración entrante de Donald Trump a que no abandone la lucha de Kiev, advirtiendo que cesar el apoyo militar ahora "solo invitará a más agresión, caos y guerra".

"Hemos avanzado tanto que sería realmente absurdo soltar la pelota ahora y no seguir construyendo sobre las coaliciones de defensa que hemos creado", dijo Zelenskyy. "No importa lo que esté sucediendo en el mundo, todos quieren sentirse seguros de que su país no será simplemente borrado del mapa".

Austin también anunció que Estados Unidos enviaría otros 500 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania, incluyendo misiles para aviones de combate, equipos de mantenimiento para F-16, sistemas de puentes blindados y armas pequeñas y municiones.

Las armas están financiadas a través de la autoridad de reducción presidencial, lo que significa que pueden ser extraídas directamente de los depósitos de Estados Unidos, y el Pentágono está presionando para que lleguen a Ucrania antes de fin de mes.

Ucrania está en medio de lanzar una segunda ofensiva en la región de Kursk y enfrenta una barrera de misiles de largo alcance y avances continuos de Rusia mientras ambas partes buscan ponerse en el punto de negociación más fuerte posible antes de que Trump asuma el cargo el 20 de enero.

Zelenskyy calificó la ofensiva de Kursk como "uno de nuestros mayores triunfos" que ha costado a Rusia y Corea del Norte, que envió soldados para ayudar a Rusia en Kursk, miles de efectivos. Zelenskyy dijo que la ofensiva resultó en que Corea del Norte sufriera 4.000 bajas, pero las estimaciones de Estados Unidos ponen el número más bajo, en alrededor de 1.200.

Zelenskyy indicó que Ucrania seguirá necesitando sistemas de defensa aérea y municiones para defenderse de los ataques con misiles de Rusia.

El último paquete de Estados Unidos deja unos 3.850 millones de dólares en fondos para proporcionar futuros envíos de armas a Ucrania. Si la administración de Biden no hace más anuncios, ese saldo estará disponible para que Trump lo envíe si así lo decide.

"Si Putin se traga a Ucrania, su apetito solo crecerá", dijo Austin a las aproximadamente 50 naciones miembro que se han reunido durante los últimos tres años para coordinar armas y apoyo militar para Ucrania. "Si los autócratas concluyen que las democracias están perdiendo ánimo, están olvidando sus intereses y sus principios, solo veremos más invasiones. Si los tiranos aprenden que la agresión paga, solo invitaremos más agresión, caos y guerra".

Austin deja un consorcio que ahora tiene más de media docena de coaliciones independientes de aquellos países que están enfocados en las capacidades de seguridad a largo plazo de Ucrania y que se han comprometido a continuar apoyando esas necesidades hasta 2027.

En los meses desde la victoria de Trump, Europa ha luchado con lo que ese cambio significará en términos de su lucha para evitar que Rusia avance más, y si la alianza occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial se mantendrá.

"Está claro que un nuevo capítulo comienza para Europa y el mundo entero en solo 11 días", dijo Zelenskyy. "Un momento en el que tendremos que cooperar aún más, depender aún más unos de otros y lograr resultados aún mayores juntos".

A nivel mundial, países incluyendo Estados Unidos han aumentado la producción de armas domésticas ya que la guerra en Ucrania reveló que todos esos depósitos estaban desprevenidos para una guerra terrestre convencional importante.

Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente 66.000 millones de dólares del total de la ayuda desde febrero de 2022 y ha podido entregar la mayor parte de ese total, entre el 80% y el 90%, ya a Ucrania.

"El retroceso solo proporcionará incentivos para más agresión imperial", dijo Austin al grupo. "Y si nos encogemos, pueden contar con que Putin avanzará más y golpeará más fuerte. La supervivencia de Ucrania está en juego. Pero también lo está la seguridad de Europa, Estados Unidos y el mundo".