Impacto de la congelación de ayuda militar de Trump en Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Los ucranianos lidiaban el martes con las consecuencias de la decisión de Estados Unidos de pausar la ayuda militar, que es crítica para su lucha contra la invasión rusa, mientras se profundiza la brecha entre Kiev y Washington.

Días después de una explosiva reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó detener la asistencia en un intento de presionar a Kiev para que participe en negociaciones de paz con Rusia.

A Ucrania y sus aliados les preocupa que Trump presione para alcanzar un cese el fuego rápido que favorezca a Rusia, y Kiev quiere garantías de seguridad para disuadir de posibles futuras invasiones rusas.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos estaba "pausando y revisando" su ayuda para "asegurarse de que está contribuyendo a una solución". La orden permanecerá en efecto hasta que Trump determine que Ucrania ha demostrado compromiso con las negociaciones de paz con Rusia, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para comentar la asistencia.

Ucrania necesita ayuda para combatir a Rusia

Ucrania, que depende en gran medida de la ayuda extranjera para contener la invasión rusa que comenzó el 24 de febrero de 2022, ha temido que la ayuda pudiera detenerse desde que Trump asumió el cargo.

Los sistemas de misiles de defensa aérea Patriot fabricados en EEUU, por ejemplo, son una parte fundamental de las defensas antiaéreas de Ucrania.

Igualmente vital es la asistencia de inteligencia de EEUU, que ha permitido a Ucrania seguir los movimientos de las tropas rusas y seleccionar objetivos. Los aliados europeos de Ucrania no podrían compensar una retirada de ese activo por parte de EEUU si resulta formar parte de la pausa.

"Me siento traicionado, pero esta sensación no es realmente profunda por alguna razón. Esperaba algo así por parte de Trump", dijo un soldado ucraniano que lucha en la región de Kursk de Rusia, donde Ucrania lanzó una audaz incursión militar en agosto de 2024 para mejorar su posición en las negociaciones. El soldado habló por teléfono con The Associated Press y bajo condición de anonimato para poder expresarse libremente, ya que no estaba autorizado a hablar con la prensa.

En el frente, donde Ucrania está teniendo problemas para defenderse del Ejército ruso, mucho más grande y mejor equipado, otro soldado dijo que la decisión de Washington permitiría a Rusia hacer más avances en el campo de batalla.

"La guerra es muy pragmática", dijo a AP bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones militares. "Si tenemos armas, suficiente munición, infantería, vehículos blindados y aviación... genial. Si no, entonces estamos acabados", dijo.

El militar recordó un retraso de siete meses en la ayuda de EEUU que terminó en abril de 2024, y que abrió una ventana de oportunidad para que Rusia tomara la ciudad estratégica de Avdiivka.

Otros dijeron que la medida ha creado aún más confusión sobre las intenciones de Trump.

"El problema es que no está claro qué quiere Trump y cuál es el propósito de sus acciones", dijo Oleksandr Merezhko, legislador ucraniano y presidente del Comité de Asuntos Exteriores. "Hasta hoy, parece que cada vez más se está alineando con Rusia y tratando de presionar a Ucrania para que acepte las demandas de Rusia".

"Esto se ve terrible... obligar al lado más débil a aceptar los términos del agresor más fuerte", dijo a The Associated Press.

Olena Fedorova, una residente de 46 años de la ciudad portuaria sureña de Odesa, dijo que esperaba que la decisión de Trump fuera "una medida temporal" porque "realmente necesitamos ayuda".

La relación entre Estados Unidos y Ucrania se ha deteriorado en las últimas semanas, en las que el equipo de Trump inició conversaciones bilaterales con Rusia y la actitud de Trump hacia Zelenskyy se ha vuelto cada vez más despectiva.

Trump dice que quiere ganar impulso para las negociaciones de paz. Trump prometió durante su campaña resolver la guerra en 24 horas, pero en enero cambió ese plazo y expresó su esperanza de que se pudiera negociar la paz en seis meses.

El gobierno ruso respalda la congelación de la ayuda, aliados europeos reiteran su apoyo a Kiev

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que la decisión de Washington podría actuar como un estímulo para un acuerdo de paz.

"Estados Unidos ha sido el principal proveedor en esta guerra hasta ahora", dijo Peskov. "Si EEUU suspende estos suministros, hará la mejor contribución a la paz".

Rusia probablemente intentará usar la pausa en los suministros para extender sus ganancias territoriales y fortalecer su posición en las futuras conversaciones de paz.

La agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti citó a Andrei Kartapolov, un general retirado que preside el comité de defensa en la cámara baja del parlamento ruso, prediciendo que Ucrania agotaría sus reservas actuales de municiones en cuestión de meses.

"Debemos mantener la presión y continuar apuntando a sus bases y depósitos con armas de precisión de largo alcance para destruir los almacenes", dijo.

Mientras tanto, los aliados europeos de Ucrania reafirmaron su compromiso con Kiev.

La jefa del ejecutivo de la Unión Europea propuso un plan de 800.000 millones de euros (841.000 millones de dólares) para reforzar las defensas de los estados miembros de la UE y mitigar el impacto de una posible retirada de Estados Unidos, además de proporcionar a Ucrania fuerza militar.

El gobierno británico, que ha liderado los esfuerzos europeos para evitar que Trump presione para terminar la guerra en términos que podrían favorecer a Moscú, dijo en un comunicado que sigue "absolutamente comprometido con asegurar una paz duradera en Ucrania".

Malcolm Chalmers, subdirector general del Real Instituto de Servicios Unidos, un grupo de expertos en defensa con sede en Londres, dijo que la medida de Washington podría alentar a Rusia a pedir más concesiones a Ucrania, como la desmilitarización y la neutralidad.

"Esta decisión no es una cuestión de economía. Está impulsada fundamentalmente por la posición de Trump de que Rusia está dispuesta a hacer un acuerdo de paz, y sólo Ucrania es el obstáculo", dijo Chalmers. "Pero no hay evidencia de que Rusia esté dispuesta a aceptar un acuerdo, y cómo sería".

Trump dijo el lunes que todavía está interesado en firmar un acuerdo que entregaría una parte de los minerales de Ucrania a Estados Unidos, un acuerdo que Zelenskyy también ha manifestado estar dispuesto a firmar.

"Al detener abruptamente la asistencia militar a Ucrania, el presidente Trump está dejando a los ucranianos a su suerte y dando luz verde a Rusia para continuar avanzando hacia el oeste", dijo Razom for Ukraine, un grupo de defensa ucraniano. "Razom for Ukraine insta a la Casa Blanca a revertir inmediatamente esta decisión, reanudar la ayuda militar y presionar a Putin para que ponga fin a su horrible invasión".