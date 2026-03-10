KIEV, Ucrania (AP) — Funcionarios rusos y ucranianos hacen afirmaciones contradictorias sobre éxitos en el campo de batalla en su guerra de cuatro años: Ucrania asegura que ha hecho retroceder a las fuerzas de Moscú en algunos puntos de la línea del frente, mientras que el Kremlin insiste en que la invasión rusa sobre su vecino está avanzando.

Ucrania recupera territorio en Dnipropetrovsk tras contraofensiva

Al mismo tiempo, continúan los ataques aéreos rusos casi diarios contra zonas civiles de Ucrania, matando a varias personas, mientras Washington pospuso las conversaciones que patrocina entre las dos partes debido a la guerra en Oriente Medio.

Pese a la escasez de soldados, las fuerzas ucranianas han recuperado recientemente casi todo el territorio de la región industrial suroriental de Dnipropetrovsk durante una contraofensiva, expulsando a las tropas rusas de más de 400 kilómetros cuadrados (150 millas cuadradas), afirmó el mayor general Oleksandr Komarenko en una entrevista publicada el martes por el medio local RBC-Ukraine.

Las tropas rusas están mal abastecidas y carecen de apoyo, dijo a The Associated Press Andrii Kyianenko, el comandante adjunto de batallón del 425º Regimiento de Asalto Separado "Skelia" desplegado en la zona. Los soldados ucranianos han roto las defensas rusas y avanzado más de 10 kilómetros (6 millas), afirmó.

La situación militar no pudo verificarse de forma independiente pero el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington, señaló que las recientes contraofensivas ucranianas "están generando efectos tácticos, operacionales y estratégicos que podrían alterar el plan de campaña ofensiva de Rusia para la primavera-verano de 2026".

Putin afirma avances rusos en Donbás mientras Ucrania contraataca

Mientras tanto, el presidente ruso Vladímir Putin afirmó el martes que las fuerzas rusas han ampliado sus avances en la región oriental ucraniana del Donbás, cuya captura Moscú ha convertido en uno de los objetivos de su invasión. Ucrania controlaba alrededor del 25% del Donbás hace seis meses, pero ahora solo mantiene entre el 15% y el 17%, dijo Putin.

Hizo la afirmación durante una reunión con Denis Pushilin, el jefe designado por el Kremlin de las partes del Donbás controladas por las fuerzas rusas. No fue posible verificar la afirmación.

El asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó que Putin le dijo al presidente estadounidense Donald Trump, a última hora del lunes, que las fuerzas rusas "están avanzando con bastante éxito" en Ucrania.

Ese avance debería "alentar" a Kiev a "avanzar hacia un arreglo negociado del conflicto", declaró Ushakov a los periodistas, aunque el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha exigido repetidamente un acuerdo de paz duradero y los gobiernos europeos acusan a Putin de fingir interés en las conversaciones mientras el ejército ruso sigue golpeando a Ucrania.

Ataques y negociaciones en pausa por conflicto en Oriente Medio

Rusia y Ucrania intercambian ataques

Tres potentes bombas planeadoras impactaron en el centro de la ciudad de Sloviansk, en el este de Ucrania, matando a cuatro personas, informó el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Vadym Filashkin. Al menos otras 16 personas, incluida una niña de 14 años, resultaron heridas.

Los ataques nocturnos con drones contra otras tres ciudades ucranianas hirieron al menos a 17 personas, incluidos dos niños, informaron los servicios de emergencia el martes. La fuerza aérea de Ucrania indicó que derribó 122 de los 137 drones que Rusia lanzó durante la noche.

Mientras tanto, misiles ucranianos impactaron el martes la ciudad de Briansk, en el oeste de Rusia, matando al menos a seis civiles e hiriendo a 37, informó el gobernador regional Alexander Bogomaz.

Zelenskyy dijo a los periodistas que el jefe militar ucraniano, el coronel general Oleksandr Syrskyi, le informó que el ataque contra Briansk alcanzó una planta involucrada en la fabricación de sistemas de control para todo tipo de misiles rusos.

El ejército ucraniano afirmó que utilizó misiles de crucero Storm Shadow de fabricación británica para atacar la fábrica de microchips Kremniy El en Briansk, uno de los mayores fabricantes de microelectrónica de Rusia.

Conversaciones mediadas por Estados Unidos en pausa debido a la guerra en Oriente Medio

La próxima ronda de conversaciones estaba prevista para el martes y el miércoles en Turquía, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, pero los negociadores estadounidenses la pospusieron, posiblemente hasta la próxima semana, dijo a los periodistas mediante mensajes de WhatsApp.

La guerra con Irán, que estalló el 28 de febrero tras ataques estadounidenses-israelíes contra Irán y se extendió por toda la región, ha desviado el foco internacional de la difícil situación de Ucrania mientras intenta contener al ejército más grande de Rusia.

Mientras tanto, Zelenskyy instó a Washington a no levantar las sanciones contra Rusia. Según informes, Estados Unidos está considerando aliviar las sanciones sobre las ventas de petróleo de Moscú en un intento de mitigar la interrupción de la cadena de suministro y la presión sobre los precios del gas mientras continúa el conflicto en Oriente Medio.

Tal medida ayudaría a Moscú a financiar su invasión y sería "un golpe serio" para Ucrania, aseguró Zelenskyy.

El Kremlin espera que la guerra con Irán le aporte una ganancia financiera inesperada por el alza de los precios del petróleo, distraiga la atención mundial de la guerra en Ucrania, agote los arsenales occidentales y obligue a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN a reducir el apoyo militar a Kiev.

Zelenskyy, por su parte, espera que, al suministrar su tecnología de drones de vanguardia y probada en combate a Estados Unidos y a sus socios del Golfo para la guerra en Oriente Medio, Ucrania obtenga mayor margen diplomático internacional frente a Moscú.

También busca un suministro recíproco de misiles avanzados de defensa antiaérea fabricados en Estados Unidos que Ucrania necesita para contrarrestar los ataques de Rusia.