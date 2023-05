Ucrania repele ataque aéreo

Kiev, Ucrania.- Las defensas aéreas ucranianas, reforzadas con sofisticados sistemas suministrados por Occidente, frustraron un intenso ataque aéreo ruso sobre Kiev el martes por la madrugada y derribaron todos los misiles lanzados contra la capital.

El ataque, contra objetivos en toda Ucrania, incluyó seis misiles hipersónicos aerobalísticos Kinzhal —la mayor cantidad disparada en una sola andanada en lo que va de la guerra—, según el portavoz de la fuerza aérea ucraniana, Yurii Ihnat.

Si se confirman las aseveraciones ucranianas de que derribaron los seis misiles, significaría otro golpe a los planes militares rusos y demostraría la creciente eficacia de las defensas aéreas ucranianas.

Ihnat, quien señaló que Ucrania no contaba con el equipo necesario para interceptar los Kinzhal, no detalló el martes qué sistemas se usaron para derribarlos. Desde marzo, países de Occidente le han proporcionado a Ucrania varios sistemas antiaéreos.

Rusia disparó los misiles Kinzhal desde aviones caza MiG-31K, junto con nueve misiles de crucero desde barcos en el mar Negro y tres misiles de crucero S-400 lanzados desde tierra, añadió.

El ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu refutó la noche del martes las aseveraciones ucranianas, declarando a la agencia noticiosa estatal RIA-Novosti: “No hemos lanzado tantos Kinzhal como los que supuestamente derriban con sus declaraciones”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de “resultado histórico” el derribo de todos los misiles rusos.

“Hace un año no éramos capaces de derribar la mayoría de los misiles terroristas, en particular los balísticos. Y pregunto, si somos capaces de hacer esto ahora, ¿hay algo que no podamos hacer si estamos unidos y determinados a salvar vidas?”, se preguntó.