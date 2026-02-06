Ucrania y Rusia canjean cautivos

Kiev/Moscú.- Rusia y Ucrania cerraron este jueves su segunda ronda de contactos directos bajo mediación de Estados Unidos en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, con un acuerdo que ha propiciado el primer canje de prisioneros del año y con el compromiso de las tres partes de volver a reunirse pronto para seguir negociando un acuerdo que ponga fin a la guerra.

En paralelo, EU y Rusia acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel que fue suspendido en otoño de 2021, pocos meses antes de la invasión rusa de Ucrania, y que es "esencial para lograr y mantener la paz", señaló en su cuenta de X el mediador estadounidense, Steve Witkoff.

Fue también el representante especial del presidente estadounidense, Donald Trump, para misiones de paz quien anunció primero en la misma red social que rusos y ucranianos habían acordado liberar un total de 314 prisioneros.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó poco después en una rueda de prensa en Kiev junto con el primer ministro polaco, Donald Tusk, que 157 ucranianos habían vuelto ya a casa del cautiverio ruso.

El jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, dijo que "entre los liberados hay 19 combatientes que habían sido condenados ilegalmente, 15 de ellos a cadena perpetua", señaló.

El presidente ucraniano adelantó asimismo que en las reuniones trilaterales de la capital emiratí se acordó también celebrar nuevas reuniones "en un futuro cercano".

Posteriormente, en su tradicional discurso nocturno, el mandatario ucraniano dijo que probablemente estos nuevos encuentros serán en EU.