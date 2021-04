UE dará una hora a empresas de internet para eliminar contenidos terroristas

Una de las grandes ventajas de internet es que con solo una simple búsqueda podemos acceder a todo tipo de información, resolver dudas, entretenernos. Pero eso también implica que esté disponible contenido sensible y violento. Considerando que cuando se trata de terrorismo no hay cabida en la web, la Unión Europea (UE) está impulsando una ley que daría solo una hora a las empresas de internet para eliminar las publicaciones que exijan las autoridades.

El Parlamento Europeo ha adoptado formalmente una ley que obliga a las empresas de internet a "eliminar o deshabilitar el acceso a contenido terrorista marcado" dentro de una hora después de ser notificadas.

Una vez emitidos, dichos avisos de derribo se aplicarán en toda la UE, y los países podrán imponer sanciones financieras contra las empresas que se nieguen a cumplir.

La legislación que entrará en vigor 12 meses después de su publicación en el boletín deberá ser adoptada por cada Estado miembro y está causando polémica pues hay quien lo califica como una amenaza a la libre expresión y la libertad general de las empresas de internet.

Cabe decir que esta medida ha estado en discusión en la UE durante años. Se propuso por primera vez en 2018 en un momento en que los ataques terroristas de grupos como EIIL (Estado Islámico de Irak y Siria) estaban alcanzando su punto máximo a través de la continente y los legisladores estaban preocupados por la radicalización en línea. Desde entonces, las propuestas han ido avanzando en los órganos legislativos europeos con varias enmiendas importantes.

Los expertos se pronuncian

A pesar de que los legisladores están teniendo cuidado en la manera en que se clasificará el contenido pues, por ejemplo, la legislación excluye explícitamente la petición de eliminación de contenido terrorista que forme parte de cualquier material educativo, artístico, periodístico o académico y tampoco incluye ninguna obligación para las empresas de internet de monitorear o filtrar su contenido de forma preventiva, los especialistas están advirtiendo de los riesgos.

A muchos eurodiputados y grupos de derechos a la libertad de expresión les preocupa que la legislación tenga efectos no deseados. Aunque las empresas no están obligadas a filtrar contenido, dicen los críticos, podrían optar por hacerlo para evitar tener que responder rápidamente a los avisos de eliminación.

Aunque la causa parece buena, tales filtros algorítmicos podrían ir demasiado lejos bloqueando el contenido legítimo que no está considerado en la ley, lo que preocupa a los expertos. "Usar filtros automatizados no es una obligación pero esta tecnología podría parecer particularmente atractiva en un contexto en el que el algoritmo va a ser más barato que los medios humanos", advirtió Gwendoline Delbos-Corfield, eurodiputada verde de Francia, EURACTIV.

Otra preocupación es que el límite de eliminación de una hora es un plazo muy corto para plataformas más pequeñas y con menos recursos. Y, precisamente son estas plataformas las que suelen ser más utilizadas por grupos terroristas para alojar contenido porque no pueden moderar el contenido de manera tan rápida. La legislación entonces hará más difícil la supervivencia para este tipo de empresas, sofocando la competencia en un mercado ya dominado por gigantes tecnológicos estadounidenses.

También es posible que los Estados miembros de la Unión Europea puedan interpretar lo que constituye contenido "terrorista" de maneras dañinas. "Esto podría abrir el camino para que regímenes autoritarios, como los de Polonia y Hungría, silencien a sus críticos en el extranjero emitiendo órdenes de expulsión más allá de sus fronteras. Debido a que esto debe suceder dentro de la hora, las plataformas en línea no tendrán más opción que cumplir con estas órdenes para evitar multas o problemas legales", señaló un grupo de derechos civiles.