UE lanza "oferta final" para sufragar pérdidas y daños

La propuesta de la Unión Europea para crear un fondo para los países vulnerables que sufren los impactos del cambio climático es "una oferta final" que busca "encontrar un compromiso" entre los países mientras los negociadores buscan una vía para avanzar en la cumbre climática de Naciones Unidas en Egipto, dijo el viernes el jefe de la oficina del clima del bloque, Frans Timmermans.

El vicepresidente ejecutivo de la UE realizó una sorpresiva oferta el jueves en la noche para vincular las compensaciones por las pérdidas y daños que causan los desastres climáticos en los países más afectados con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Timmermans se mostró "animado" por la reacción inmediata a su iniciativa. "Se trata de no fracasar aquí (...) "No podemos permitirnos un fracaso. Ahora bien, si nuestros pasos hacia adelante no son recíprocos, obviamente habrá un fracaso. Pero espero que podamos evitarlo", dijo.

La propuesta de la UE estimuló la conferencia COP27, que debía terminar el viernes pero probablemente se alargará durante el fin de semana.

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, indicó que la iniciariva era "un gran paso". Preguntada por si China participaría de ese fondo, apuntó que "estamos abogando por ello de forma masiva"-

"Los países industriales tienen una responsabilidad por el pasado" y su riqueza se construyó gracias al uso de energía fósil, agregó Baerbock, quien no creía que el acuerdo se fuese a cerrar pronto. "Ahora queremos asumir juntos nuestra responsabilidad por el futuro y por eso defendemos tanto que países como China, pero también otros grandes emisores, participen también en el futuro en el apoyo a los más débiles".

El ministro de Medio Ambiente de Antigua y Barbuda, Molwyn Joseph, quien habló en nombre de los pequeños estados insulares, expuso sus reservas acerca de la propuesta, indicando que algunas partes necesitan "ajustes", pero no ofreció más detalles.

"Esperaremos a reunirnos y a discutir bilateralmente las áreas que nos preocupan", fijo.

"Necesitamos un acuerdo en la COP ahora mismo. Es lo que necesitamos, un acuerdo entre todas las partes", añadió Joseph, que ve una "gran posibilidad" de que el pacto se cierre el sábado.